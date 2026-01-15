Salud y UPCN iniciaron la agenda 2026 con foco en la recategorización del personal

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, encabezó un encuentro de trabajo con representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN Entre Ríos), orientado a avanzar en la implementación del instructivo de recategorización del personal del Escalafón General, de Salud Mental y Agentes Sanitarios.

El 23 de diciembre último, el gobierno provincial firmó el instructivo de recategorizaciones -resultado de un extenso proceso de diálogo, debates y consensos-, que beneficiará a más de 12.000 trabajadores del escalafón general, trabajadores de Salud Mental y agentes sanitarios. En el documento se establece un esquema claro y previsible de recategorizaciones dividido en tres etapas, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos de antigüedad y capacitación.

En este marco, el ministro Blanzaco se reunió con la secretaria adjunta del gremio UPCN, Carina Domínguez, junto a sus equipos, con quienes abordó el estado del proceso de recategorización, que se encuentra en una etapa preparatoria, centrada en determinar quiénes están en condiciones de ingresar según lo determinado en el instructivo firmado. En ese marco, se trabaja en la consolidación de un listado unificado que permita ordenar, validar y dar trazabilidad a la información de los trabajadores alcanzados.

Blanzaco valoró el espacio de diálogo y destacó el trabajo articulado con las organizaciones sindicales: «Creemos profundamente en el trabajo conjunto entre el gobierno y los diferentes actores que buscan mejoras para los trabajadores, como por ejemplo los sindicatos. Este proceso de recategorización es una herramienta clave para mejorar las condiciones laborales de nuestros agentes y para reconocer y valorar el enorme aporte que realizan todos los días al sistema sanitario provincial».

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, remarcó los avances cualitativos que incorpora este nuevo instructivo: «En esta recategorización se sumó la condición de que los trabajadores cuenten con capacitaciones realizadas, lo que refleja un proceso de superación y profesionalización. Además, todo el procedimiento será electrónico y estamos trabajando junto a la Secretaría de Modernización y la Secretaría de Trabajo para garantizar la trazabilidad de la información. En este momento se está consolidando en el gobierno el listado unificado que va a ordenar todo el proceso. Formalmente, comienzan los plazos el lunes 19 de enero».

Otro de los temas tratados fue la recategorización del personal de Enfermería, que este año se llevará adelante como un proceso específico y diferenciado. Para ello, se acordó realizar un relevamiento de acuerdo con la normativa vigente, a fin de garantizar que el procedimiento se implemente dentro de los marcos legales correspondientes.

Asimismo, durante el encuentro se trataron otros temas vinculados a la gestión del recurso humano, como la utilización del Sistema de Gestión de Administración de Personal (Sigap) y la prolongación de jornada laboral del sector de Enfermería.

Acompañaron al ministro, la coordinadora general de Gestión Ministerial, Gabriela Diez; la directora general de Recursos Humanos, Beatríz Brandán; la directora general de Asuntos Jurídicos, Viviana Villa; y el director general de Hospitales, Mauro González. Por parte de UPCN participaron también la secretaria gremial, Cristina Melgarejo, y la subsecretaria gremial de Salud, Jorgelina Berta.