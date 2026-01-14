Martí, entre nosotros!!

Entre ríos y canciones navegó el hombre.

Entre ríos y canciones levantó su estrella el maestro.

Entre ríos y canciones sigue alumbrando el poeta.

Jorge Enrique Martí nació el 11 de septiembre de 1926, en Rosario. A los dos años sus padres lo trajeron a Entre Ríos.

Desde entonces gravitaron en su existencia las historias de la provincia, y los misterios del río de los pájaros.

Murió el 14 de enero de 2018, a los 91 años, en Colón, su pago querido.

Ya había entregado sus mejores poemas, sus más claras convicciones.

Era consciente que su legado se convertiría en una referencia ineludible.

Muchas veces lo acompañamos en centros culturales.

También pudimos abrazarlo, mientras los matecitos de su entrañable compañera nos demoraban afectuosamente en su vieja y hermosa casona, siempre florecida de amigos y nostalgias buenas.

Hoy, a ocho años de su partida, lo seguimos extrañando, mientras su voz, desde los altos cielos de la comarca feliz, sigue convocando a las sencillas emociones de la entrerrianía:

«Hacia las tardes, un rumor de islas irrumpe en mis recuerdos.

Son calandrias que vienen de las costas nemorosas y me traen las horas de la infancia, cuando anduve más cerca de la dicha porque todo era claro como el agua.

El aire canta por la bahía de inclinados juncos. Ociosas manos alzan las guitarras.

Y enamoran con música de polcas el frágil corazón de las paisanas».

ROBERTO ROMANI