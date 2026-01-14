El Gobierno de Entre Ríos concluyó una obra estratégica en el Centro de Salud Venezuela, de Estación Sosa. Permitirá ampliar la atención y mejorar la respuesta del sistema sanitario en la zona y demandó una inversión provincial de 74 millones de pesos.

Se fortalecen los servicios de salud con obras de infraestructura en Estación Sosa

El Centro de Salud de Estación Sosa se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Paraná y cumple un rol estratégico en la atención sanitaria de la comunidad y de localidades cercanas. La obra consistió en la construcción de tres nuevos consultorios, ampliando el edificio existente hacia uno de sus laterales y se incorporó un pasillo interno que conecta las nuevas dependencias, optimizando la circulación y el uso del establecimiento.

La intervención fue ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Comprendió una inversión de 74 millones de pesos de las arcas provinciales y la firma Schurlein estuvo a cargo de los trabajos.

El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó que “esta intervención forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura en salud que lleva adelante el Estado provincial para fortalecer las condiciones edilicias de los establecimientos del territorio”. En ese sentido, remarcó que con la ampliación “el centro de salud mejora la capacidad de atención, optimiza la respuesta ante emergencias y brinda mayor seguridad tanto a pacientes como al personal de salud”.

En tanto que su par de Salud, Daniel Blanzaco, especificó: “El gobernador Rogelio Frigerio nos encomendó un trabajo interministerial que favorece la gestión de resultados en beneficio de la comunidad entrerriana, sobre todo respecto a la atención primaria de la salud como pilar del bienestar y la equidad”.

Al respecto agregó: “Nos ocupa generar estrategias para que los establecimientos sanitarios puedan mejorar progresivamente la infraestructura para sostener el acceso óptimo a los servicios de salud”.

En cuanto a la obra, cada uno de los nuevos consultorios fue equipado con mesadas de granito con bacha, griferías y las respectivas instalaciones sanitarias y eléctricas para garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios médicos. Los trabajos también incluyeron la ejecución de cubiertas de chapa, contrapisos, pisos y zócalos, además de tareas de carpintería, pintura, colocación de vidrios de seguridad y la instalación de ventanas con rejas.