Santa Elena inicia este sábado su carnaval «Sentí la Pasión»

La celebración se presentó en la capital provincial en el marco de la agenda de verano de Entre Ríos y se suma a los 25 carnavales y corsos que animan la temporada. Con fechas confirmadas entre enero y febrero y una noche especial durante el fin de semana largo de Carnaval, el evento refuerza la propuesta turística de la costa del río Paraná.

El carnaval de Santa Elena comenzará este sábado 17 de enero y volverá a desplegar todo su color, música y alegría. La edición 2026 se replicará los sábados 17, 25 y 31 de enero; y 7 y 14 de febrero, sumando además una noche especial el domingo 15, en el marco del fin de semana largo por los feriados de Carnaval, con el desfile de las comparsas Babiyú, Porasí, Ita Porá y Emperatriz.

La propuesta fue presentada en la capital provincial bajo la modalidad showroom, en una acción impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto al municipio de Santa Elena, como parte del calendario que reúne a 25 carnavales, corsos y fiestas carnestolendas a lo largo y ancho del territorio provincial.

Durante la presentación, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó el impacto de estas celebraciones en el desarrollo de la temporada estival: «En estas primeras semanas hemos alcanzado una ocupación del 70 por ciento en la provincia. Todos los municipios han traccionado muy bien a partir de las fiestas populares, los carnavales y corsos, lo que le da un gran valor a la propuesta turística de Entre Ríos, que continúa posicionándose por encima de la media país entre los destinos más elegidos a nivel nacional».

Por su parte, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, subrayó la relevancia del carnaval para la ciudad y la región: «Entre Ríos cuenta con distintos eventos que le dan volumen a la propuesta turística. En Santa Elena los esperamos este sábado para el inicio de los carnavales, un evento que para nosotros es el mejor de la costa del Paraná, con pasión, alegría y miles de personas disfrutando».

Rossi remarcó además la inversión realizada por el municipio para consolidar el espectáculo: «El corsódromo cuenta con estructura propia, con tribunas, palcos y plateas, y también se construyeron salones para las comparsas. Es una inversión muy importante para la ciudad, que tiene respuesta tanto del público local como de quienes nos visitan».

En ese marco, la directora de Turismo municipal, Carina Spahn, señaló la repercusión inmediata del carnaval en la actividad turística local: «Iniciamos la temporada con 70 por ciento de ocupación y para el próximo fin de semana las reservas ya alcanzan al 90 por ciento, lo que confirma la fuerte expectativa que genera el inicio del carnaval», anticipó y subrayó: «Santa Elena invita a la experiencia integral de vivir la ciudad paraíso con su río, su naturaleza, su historia, gastronomía y servicios».