ATER y Uader fomentan espacios de formación práctica para estudiantes universitarios

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en una nueva iniciativa orientada a promover la formación práctica de estudiantes universitarios y a fortalecer el trabajo técnico que desarrolla el organismo, a partir de un acuerdo con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

El convenio fue firmado por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el decano de la Facultad, Daniel Richar. Forma parte de una línea de trabajo conjunta que ambas instituciones vienen desarrollando para fortalecer la articulación entre la universidad pública y la gestión estatal.

A partir de esta iniciativa, pasantes de la Licenciatura en Geografía podrán realizar prácticas en áreas técnicas de ATER, especialmente en la Dirección de Catastro, aportando en tareas vinculadas al análisis territorial, la sistematización de información y la elaboración de cartografía, y participando del trabajo cotidiano del organismo en ámbitos relacionados con la gestión pública provincial y el ordenamiento territorial.

Desde ATER destacaron que este tipo de acciones permite seguir jerarquizando el trabajo técnico del organismo, al tiempo que genera oportunidades concretas de formación para estudiantes avanzados, favoreciendo el intercambio con la universidad pública y la incorporación de nuevas miradas al trabajo del Estado.

La iniciativa forma parte de una política de vinculación institucional orientada a acompañar trayectorias formativas, fortalecer capacidades técnicas y consolidar una gestión tributaria y territorial moderna, eficiente y alineada con las necesidades de la provincia.