Realizan trabajos para normalizar el suministro de agua en una escuela de Santa Elena

El gobierno avanza con una obra de emergencia en la escuela Nº 58 Supremo Entrerriano, de Santa Elena, en el departamento La Paz, para dar solución a problemas de abastecimiento de agua y mejorar las condiciones de funcionamiento del edificio. La obra cuenta con una inversión de 18 millones de pesos.

Los trabajos se originan a partir del mal funcionamiento del sistema de extracción de agua existente. En ese marco, la intervención comprende la profundización del pozo para alcanzar una napa con agua apta para su uso y consumo, lo que permitirá normalizar el abastecimiento en la institución.

Debido al estado del agua extraída a la profundidad anterior, la bomba extractora que se encontraba en funcionamiento quedó inutilizada. Por tal motivo, se prevé la colocación de una nueva bomba de mayor potencia junto con la instalación de un tablero de comando que garantice su correcto uso. La alimentación eléctrica se realizará mediante cableado subterráneo y la salida de la bomba se conectará a la cañería elevadora del tanque de reserva para su distribución hacia la cocina y los sanitarios.

El proyecto también prevé la construcción de la casilla de gas envasado, la instalación de cañerías y la adecuación de la cocina existente a la nueva red, garantizando condiciones seguras de funcionamiento.

La obra se ejecuta a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, cuenta con un plazo de ejecución de 30 días corridos y una inversión provincial de 18.916.879 pesos. Los trabajos están a cargo de la firma Fiore Martin Miguel.

Al respecto, el ministro Hernán Jacob, señaló que «esta intervención permite dar respuesta inmediata a un problema que afectaba el normal desarrollo de las actividades escolares». En ese sentido, destacó que se trata de «una solución que posibilite el acceso al agua y mejore el funcionamiento del establecimiento, en el marco de la planificación de obras que impulsa la provincia para fortalecer la infraestructura escolar en el territorio».