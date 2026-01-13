Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Este martes, en la capital entrerriana, un equipo médico quirúrgico del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), llevó adelante el primer proceso del año de ablación de órganos para trasplantes.

De esta manera, cuatro personas en lista de espera se benefician con diversos trasplantes, gracias al gesto solidario de otra familia entrerriana. Se trata del primer proceso del año en la provincia, del cual participó el equipo médico-quirúrgico del Cucaier, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Desde la cartera sanitaria se destacó la experiencia y compromiso de todo el personal del hospital San Martín, que acompaña cada proceso de donación. Como así también a los Bomberos Voluntarios de Paraná y las fuerzas policiales que facilitan cada uno de los operativos.

Las autoridades sanitarias y los equipos técnicos agradecieron a la familia donante en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad.