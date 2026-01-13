Frigerio acompañó el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

El gobernador Rogelio Frigerio participó este lunes en la ciudad de Diamante, de la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos culturales y tradicionales más importantes de Entre Ríos.

Acompañado por el intendente Ezio Gieco, recorrió el predio y destacó la relevancia de la celebración como espacio de encuentro, identidad y promoción cultural, además de su impacto positivo en la economía local y el turismo regional.

Durante su visita, el mandatario subrayó el valor histórico y popular del encuentro: “El Festival Nacional de Jineteada y Folclore es uno de los más antiguos del país, con más de medio siglo de vigencia. Es una fiesta muy importante para toda la provincia, especialmente para la gente del campo”.

En ese marco, resaltó el arraigo que tiene la reunión popular entre las familias entrerrianas: “Conozco a mucha gente de campo que se pide las vacaciones en estas fechas para poder venir y participar de esta fiesta nacional. A mí también me gusta mucho y siempre que puedo vengo”.

Frigerio también puso énfasis en el impacto económico y turístico que generan este tipo de celebraciones: “Además de lo cultural y del acervo histórico que tienen estas fiestas, el impacto económico es evidente. Por eso las apoyamos y trabajamos en conjunto con los municipios para que no solo no decaigan, sino que crezcan año a año, como pasa acá en Diamante”.

En esa línea, remarcó la importancia del turismo de eventos como política estratégica para la provincia, al señalar que “es el turismo más importante y el que más persiste a lo largo del año, porque no está vinculado solamente al clima o a las vacaciones”.

Al referirse a las perspectivas para este año, el gobernador señaló que “nos permitirá concentrarnos el ciento por ciento en lo más importante, que es transformar la vida de la gente, resolver problemas, y esperemos que la economía acompañe”. En ese sentido, remarcó que desde la provincia “estamos ayudando al gobierno nacional para que eso ocurra, porque es lo que quiere la gente: que a la Argentina le vaya bien y que, en consecuencia, nos vaya mejor a los entrerrianos”. Y expresó su optimismo de cara al futuro al afirmar que “tenemos muchas expectativas importantes y favorables respecto a lo que va a pasar este año y esperemos que se concreten”.

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, agradeció “al gobierno de la provincia por el apoyo que hemos recibido desde el primer festival que nos tocó realizar cuando comenzamos nuestra gestión”, y destacó el esfuerzo organizativo que implica el evento: “Acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y también una inversión importante de recursos para poder organizar y llevar adelante esta fiesta”.

El gobernador junto al intendente; al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; al secretario de Justicia, Julián Maneiro; y al senador provincial Gustavo Vergara, participó de las actividades del festival, observó el espectáculo de las tropilla Entabladas y entregó premios a las mejores tropillas. En el escenario Carlos Santa María, el público disfrutó de las presentaciones de Lázaro Caballero, La Clave Trío, Copla Alta, Son3, el Ballet Emoveré y la pareja y el ballet del 3° Certamen de Danzas de la Comisión de Apoyo al Festival. En paralelo, en el campo Lisardo Gieco se desarrollaron las jineteadas con competencias en las categorías Clinas y Bastos, cuyas finales consagraron a los campeones de La Reina de las Jineteadas.