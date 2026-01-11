Desarrollo Humano reconoce formalmente las capacitaciones en el proceso de recategorización

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de una resolución, reconoció formalmente las capacitaciones realizadas por los trabajadores del organismo, y dispuso que las mismas sean consideradas en los procesos de recategorización del personal de la Administración Pública provincial.

La ministra Verónica Berisso destacó que esta decisión pone en valor el esfuerzo continuo de los agentes por perfeccionar sus competencias profesionales. La iniciativa comprende diversas actividades formativas desarrolladas por el propio Ministerio entre los años 2022 y 2025, incluyendo cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), formación en Ley Micaela, capacitación en Buenas Prácticas en la Atención a Personas Mayores y la formación en el Sistema de Información y Gestión de Programas Sociales (Siempro). Estas propuestas, organizadas por el Área de Capacitaciones, estuvieron orientadas específicamente a fortalecer las herramientas técnicas y sociales necesarias para una atención de calidad a la ciudadanía.

Según el registro oficial, más de 600 agentes del Ministerio participaron de las distintas instancias de formación. Esta participación habla del compromiso de quienes integran los diversos equipos del organismo y del interés por avanzar en la mejora continua de la gestión pública.

La resolución también dispone que las capacitaciones reconocidas se incorporen al Registro Único de Capacitaciones de la Administración Pública Provincial, en conformidad con el Plan de Capacitación vigente en el ámbito del gobierno provincial. Esto permitirá unificar criterios y transparencia en los procesos de evaluación y recategorización de los trabajadores del Estado, consolidando la política pública de formación como una herramienta estratégica para el desarrollo institucional. Desde el Ministerio resaltaron que la medida refleja una política clara de fortalecimiento institucional y de apoyo a las trayectorias profesionales de los trabajadores