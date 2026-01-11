Salud insta a sostener la donación de sangre en verano

El Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, continúa promoviendo la donación voluntaria de sangre con el objetivo de mantener un suministro adecuado y seguro.

La coordinadora del PPH, Lucrecia Etcheverry, recordó que la demanda de sangre es permanente. La profesional explicó que se necesitan donantes todo el año para dar respuesta a cirugías, tratamientos médicos, partos complejos o situaciones de emergencia, y puso el foco en que “durante la temporada de verano suele bajar la cantidad de donantes, por eso es importante que la población siga asistiendo a los bancos de sangre y postas de donación que tenemos distribuidos en toda la provincia”. Además, informó que ya se está trabajando en la realización de colectas externas en diferentes localidades.

Cabe recordar que las colectas externas se llevan adelante en el marco del proyecto Donar Sangre Nos Une +, que es impulsado junto a Iafas y Grupo Iapser, y permiten acercar la posibilidad de donar a distintas localidades y organizaciones.

Este año las acciones en el territorio comenzaron el 6 de enero, con la visita del equipo del PPH a la ciudad de La Paz, junto al colectivo de Salud Integral y Móvil.

Además, ya se avanzó en la planificación de nuevas colectas: el martes 20 de enero se desarrollará una en el Centro Pediátrico de Santa Elena (Avenida Presidente Perón 675); el jueves 22 de enero será el turno del Club Neuquén de Paraná; mientras que el martes 29 de enero se acudirá nuevamente a La Paz (en la Plaza 25 de Mayo, sobre calle Moreno).

Dónde donar sangre en Entre Ríos

La Red Provincial de Sangre cuenta con una amplia distribución de puntos para la donación. Los cinco Bancos de Sangre que funcionan como referencia regional se encuentran en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú, y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

Asimismo, la provincia dispone de postas de extracción en los hospitales Santa Rosa, de Villaguay; San José, de Diamante; San Benjamín, de Colón; 9 de Julio, de La Paz; Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez; San Blas, de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso; San Roque, de Rosario del Tala; Fermín Salaberry, de Victoria; De la Baxada Doctora Teresa Ratto, de Paraná; Santa Rosa, de Chajarí; San José, de Federación, y Justo José de Urquiza, de Federal