Recomendaciones para disfrutar de las fiestas sin riesgos

De cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de adoptar conductas responsables para cuidar la salud de toda la comunidad, con especial atención en la prevención de accidentes por pirotecnia, los cuidados en la alimentación y el consumo responsable de alcohol, así como la protección de niñas, niños y personas mayores.

En primer lugar, la cartera sanitaria reitera la recomendación de no utilizar pirotecnia, ya que su manipulación implica riesgos significativos de quemaduras, lesiones oculares y accidentes, además de generar efectos adversos en personas con hipersensibilidad auditiva, trastornos del espectro autista, adultos mayores y mascotas. Optar por celebraciones sin estruendos contribuye a un entorno más seguro e inclusivo para todos.

En relación con la alimentación, se insta a extremar los cuidados durante la preparación, conservación y consumo de los alimentos para prevenir intoxicaciones o descomposturas.

También debemos ser cuidadosos con los alimentos: es fundamental mantener la cadena de frío, evitar dejar comidas a temperatura ambiente por tiempos prolongados y prestar especial atención a productos como mayonesas, carnes, cremas y huevos. Asimismo, se recomienda higienizar correctamente manos, utensilios y superficies.

También se aconseja moderar el consumo de alcohol, recordando que su ingesta excesiva aumenta el riesgo de accidentes, intoxicaciones y situaciones de violencia. Se recomienda alternar bebidas alcohólicas con agua, no conducir bajo los efectos del alcohol (en Entre Ríos rige la normativa de Alcohol Cero al volante) y promover celebraciones responsables, priorizando el cuidado propio y de terceros.

En cuanto a niñas y niños, es importante supervisar permanentemente su alimentación y evitar que consuman alimentos o bebidas no adecuadas para su edad. Además, es recomendable mantenerlos alejados de fuentes de calor, fuegos artificiales y bebidas alcohólicas, garantizando espacios seguros y adecuados para su disfrute durante las celebraciones.

Finalmente, para el cuidado de personas mayores, se sugiere respetar sus rutinas alimentarias, evitar excesos y asegurar una correcta hidratación, especialmente en jornadas de altas temperaturas. Ante cualquier síntoma como malestar digestivo, mareos o descompensaciones, se recomienda consultar de inmediato al centro de salud más cercano, reforzando así una celebración cuidada y saludable para toda la familia.