Se realizó el concierto final del Seminario Internacional de Dirección Orquestal y cierre de temporada de la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se presentó el sábado ante más de 600 personas en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Bajo la conducción de los alumnos que participaron de la capacitación, este concierto representó simultáneamente el cierre del Seminario Internacional de Dirección Orquestal y el final de la temporada de la agrupación.

Se llevó a cabo con acceso libre y gratuito y se inició con extractos del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev (1938). De esta obra se interpretaron cuatro movimientos dirigidos por alumnos del seminario: la Escena del Balcón bajo la dirección de Keiko Silvero, Montescos y Capuletos por José Miguel Taveras, Romeo y Julieta antes de la separación por Micaela Sánchez y Romeo frente a la tumba de Julieta dirigida por Jesús Caro.

A continuación, el programa continuó con la Sinfonía N° 5 Op. 47 de Dimitri Shostakovich, una obra de culto de gran complejidad que se interpreta con poca frecuencia. La ejecución de sus cuatro movimientos, con una duración aproximada de 45 minutos, contó con la dirección de Mateo Ayvazishvili en el primero, Eric Dalmau en el segundo, Nahuel Flores en el tercero y Gabriel Zepeda en el cuarto.

El director de la orquesta, Luis Gorelik, se encargó de dar la bienvenida y anunciar el programa ante el público y las autoridades presentes, entre quienes se encontraba el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Daniel Richar. El concierto reunió a 75 músicos en escena y, tras una hora y 20 de función, los asistentes aplaudieron de pie a la orquesta y a los jóvenes directores.

Cierre del Seminario Internacional

Durante la mañana de ese mismo sábado, se entregaron los certificados de finalización del seminario, el cual se desarrolló entre el 15 y el 20 de diciembre con la participación de más de 60 jóvenes directores provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela.

A lo largo de la semana se impartieron clases teóricas y prácticas junto a la Sinfónica de Entre Ríos, trabajando sobre las obras de Prokofiev y Shostakovich. Asimismo, se generaron espacios para repensar la profesión, cuestionando los paradigmas tradicionales e imaginando un sentido renovado de la función del director como actor de políticas culturales y desarrollo humano. El seminario fue dictado por el Maestro Luis Gorelik y organizado por la Secretaría de Cultura provincial junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, con el auspicio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

En este marco, Daniel Richar, quien estuvo acompañado por la secretaria de Posgrado, María Gracia Benedetti, destacó la relevancia de esta semana formativa: «Estamos muy orgullosos de haber concretado esta propuesta junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Sinfónica. Es la primera de diversas actividades que venimos trabajando con el Maestro Gorelik para profundizar la oferta formativa de nuestra universidad, que incluirá un ciclo de posgrado el próximo año».

Por su parte, el Maestro Luis Gorelik se sumó a las palabras del decano, agradeciendo la dedicación y el trabajo conceptual realizado durante la semana. «El curso no solo incluyó la práctica de la dirección, sino también un estudio sobre paradigmas profesionales enriquecido por la realidad de cada asistente, proveniente de distintos puntos de Argentina y Latinoamérica», señaló.

Asimismo, destacó el rol de la orquesta y el marco institucional a gradeciendo a los miembros de la orquesta, «un organismo artístico que estamos involucrando cada vez más en actividades de raíz pedagógica y social; eso es lo que nos fortalece. También valoro a las autoridades de la Uader por creer en este proyecto que fortalece la idea de una universidad pública, gratuita y de calidad».

Finalmente, los alumnos compartieron su balance. La alumna Keiko Silvero, licenciada en dirección orquestal de Misiones, compartió su experiencia. «Me llevo aprendizajes técnicos y expresivos. Nunca había escuchado estas obras en vivo; sentí esa tridimensionalidad del sonido de una forma conmovedora», afirnó.

Por su parte, Micaela Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), destacó el valor de la práctica directa: «Me llevo mucho aprendizaje técnico y gestual. Tener esta experiencia con una agrupación tan profesional, que refleja cada detalle de lo que hacés, es algo que no se logra estudiando solo de forma teórica».