Conmemoración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción

La Fiesta de la Inmaculada Concepción, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, también llamada Día de la Inmaculada Concepción, celebra la sin pecado y la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María el 8 de diciembre, nueve meses antes de la fiesta de la Natividad de María, celebrada el 8 de septiembre.

Es una de las fiestas marianas más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia católica que se celebra en todo el mundo.

Por decreto pontificio, es la fiesta patronal de Argentina, Brasil, Chile, Italia, Corea, Nicaragua, Paraguay, Filipinas, España, Estados Unidos y Uruguay. Por real decreto, se designa como día en honor de la patrona de Portugal. Lo celebran la Iglesia católica y algunas confesiones cristianas protestantes.

Desde 1953, el Papa visita la Columna de la Inmaculada Concepción en la Piazza di Spagna en Roma para ofrecer oraciones expiatorias en conmemoración del solemne acontecimiento.

La fiesta se solemnizó por primera vez como día de precepto el 6 de diciembre de 1708 bajo la Bula Papal Commissi Nobis Divinitus por el Papa Clemente XIy a menudo se celebra con una Misa, desfiles, fuegos artificiales, procesiones, comida y festividades culturales en honor de la Santísima Virgen María y generalmente se considera un «Día de la familia», especialmente en muchos países católicos piadosos.