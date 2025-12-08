Dos personas fallecieron en un choque entre una camioneta y una moto en la ruta provincial 32

Un grave accidente ocurrió este domingo en la Ruta Provincial 32, en el tramo que conecta las localidades de Seguí y Viale, donde una camioneta y una motocicleta protagonizaron un violento choque.

Según las primeras informaciones aportadas a AHORA, el impacto dejó como saldo dos personas fallecidas en el lugar. La identidad de las víctimas aún no fue confirmada oficialmente.

En la zona trabaja personal de la Policía de Entre Ríos, que mantiene el tránsito restringido mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Según la información de Puerto-FM Seguí desde el lugar de los hechos, los vehículos transitaban en el sentido Viale-Seguí, y por causas no establecidas una camioneta colisionó la moto que transitaba en la misma dirección.

Desde la Policía se comunicó que los dos ocupantes de la moto: un joven y una muchacha, que eran oriundos de la ciudad de Crespo perdieron la vida.

Por el momento las víctimas no fueron identificadas. En el lugar trabajan los bomberos voluntarios de Seguí, se informó anoche.

Puerto-FM Seguí