Hernández: Cierre de Talleres Municipales 2025

Este domingo, el Polideportivo Municipal se llenó de energía, emoción y muchísimo talento para celebrar el cierre de los talleres municipales desarrollados durante todo el 2025 por las Áreas de Adultos Mayores, Producción y Trabajo y Cultura.
💪 Adultos Mayores
• Newcom – Prof. Gastón Rodríguez
• Deportes – Prof. Enzo Correa
• Gimnasia – Milagros Pop
• Estimulación cognitiva – Gabriela Benencio
🌿 Producción y Trabajo
• Recreación en la naturaleza – Jorge Schteiner
• Restauración de muebles – Prof. Rolando Ruppel
• “Date el gusto” – Pastelera y chef Lila Alcaraz
🎨 Cultura
• Tejido – Liliana Soave
• Bordado – María Steimbreger
• Fotografía – Héctor Muñoz
• Mosaiquismo – Prof. Marisa Núñez
• Porcelana fría – Prof. Agustina González
• Taller de folclore – Prof. Lucas Romero
• Taller de instrumentos – Prof. Jorge Casco
• Instrumentos de viento y canto – Prof. José Luis Suárez
• Fit Dance – Prof. Cecilia Walter
• Ritmos Urbanos – Prof. Yanella Martínez Lalli
🙌 Desde las distintas áreas se expresó un profundo agradecimiento al Presidente Municipal por el apoyo y la confianza para llevar adelante cada propuesta, a los instructores por compartir su conocimiento con tanta dedicación y, especialmente, a los participantes, que son el corazón de cada taller.
✨ ¡Gracias por hacer de este 2025 un año lleno de aprendizajes y encuentros!