Hernández: Cierre de Talleres Municipales 2025

Este domingo, el Polideportivo Municipal se llenó de energía, emoción y muchísimo talento para celebrar el cierre de los talleres municipales desarrollados durante todo el 2025 por las Áreas de Adultos Mayores, Producción y Trabajo y Cultura.

💪 Adultos Mayores

• Newcom – Prof. Gastón Rodríguez

• Deportes – Prof. Enzo Correa

• Gimnasia – Milagros Pop

• Estimulación cognitiva – Gabriela Benencio

🌿 Producción y Trabajo

• Recreación en la naturaleza – Jorge Schteiner

• Restauración de muebles – Prof. Rolando Ruppel

• “Date el gusto” – Pastelera y chef Lila Alcaraz

🎨 Cultura

• Tejido – Liliana Soave

• Bordado – María Steimbreger

• Fotografía – Héctor Muñoz

• Mosaiquismo – Prof. Marisa Núñez

• Porcelana fría – Prof. Agustina González

• Taller de folclore – Prof. Lucas Romero

• Taller de instrumentos – Prof. Jorge Casco

• Instrumentos de viento y canto – Prof. José Luis Suárez

• Fit Dance – Prof. Cecilia Walter

• Ritmos Urbanos – Prof. Yanella Martínez Lalli

🙌 Desde las distintas áreas se expresó un profundo agradecimiento al Presidente Municipal por el apoyo y la confianza para llevar adelante cada propuesta, a los instructores por compartir su conocimiento con tanta dedicación y, especialmente, a los participantes, que son el corazón de cada taller.

✨ ¡Gracias por hacer de este 2025 un año lleno de aprendizajes y encuentros!