Invitan a otra proyección del Cineclub Noble del Iaaer

Dentro de una nueva programación denominada Ciclo Cronopios, organizada por el espacio terapéutico del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) en conjunto con el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), organismo de la Secretaría de Cultura provincial, se proyectará la película Frances H. Con acceso libre y gratuito, será este martes a las 20 en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná).

Los cronopios son personajes delineados por Julio Cortázar en su libro Historias de cronopios y de famas. A partir de las características que el autor describe como seres creativos, desordenados, emocionales y poéticos, se pensó la elección de las películas del presente ciclo, cuyos protagonistas son cronopios o presentan rasgos marcadamente cronopianos.

Frances Ha es una película interpretada por Greta Gerwig, y trata sobre una joven de 27 años que decidió, a pesar de su edad, intentar cumplir su sueño de ser bailarina en una compañía de danza de Nueva York. Vive con su mejor amiga Sophie, y disfruta de la vida con alegría y despreocupación, pese a que desea mucho más de lo que tiene y su espíritu inocente no es precisamente ideal para sobrevivir en la jungla neoyorquina. Una fábula moderna sobre la juventud, la amistad, la ambición, la lealtad y el optimismo. Dirigida por Nohan Baumbach, la película es 2012 y dura 86 minutos.

Martes 16 a las 20: Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002) / 95 min.