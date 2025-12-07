Dic 07

Paraná se consolida como centro formativo en dirección orquestal

Más de 60 jóvenes directores de distintos países serán parte de un seminario internacional sobre dirección orquestal, que se realizará entre el 15 y el 20 de diciembre. Lo dictará el Maestro Luis Gorelik, junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Organizan la Secretaría de Cultura provincial junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader.

 

 

Durante las distintas jornadas se impartirán clases teóricas y prácticas junto a la Sinfónica y un gran concierto de cierre en el CPC, el sábado 20 de diciembre, a las 20, con dirección de alumnos del Seminario. Se trabajará, en esta oportunidad, sobre obras de los compositores rusos Sergei Prokofiev y Dimitri Shostakowitch. Asistirán al Seminario alumnos provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela.

 

Gorelik destacó que el Seminario funcionará como «punto de encuentro entre jóvenes directores con experiencia en orquestas profesionales y en orquestas infantiles y juveniles. Habrá también espacios para repensar la profesión, propendiendo al cuestionamiento de los paradigmas tradicionalmente aceptados, y tratando de imaginar un sentido renovado de la función del director de orquesta en su comunidad, como actor y activador de políticas culturales tendientes al desarrollo humano a través de la música», acotó.

 

El decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, Daniel Richar, señaló: «El trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura y la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos constituye un hito relevante que fortalece y enriquece la formación musical que desarrollamos en nuestra institución».

