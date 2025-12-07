Echagüe fue sede de la Copa Challenger de Natación Masters

El Atlético Echagüe Club fue escenario de una de las jornadas más convocantes de la temporada, al recibir la 5ª fecha de la Copa Challenger de Natación Masters, competencia que reunió a más de 140 nadadores provenientes de distintas instituciones de la región.

La actividad contó con la participación de los representativos de Echagüe, Paracao, Rowing, Talleres y la Asociación del Litoral, lo que permitió vivir una jornada marcada por la camaradería, el respeto deportivo y el permanente intercambio entre atletas de diferentes clubes.

En esta oportunidad, 62 nadadores Masters de Echagüe estuvieron presentes en la competencia. En el plano competitivo, el AEC cerró su participación quedándose con un meritorio tercer puesto en la tabla general de la Copa Challenger, liderada por el Paraná Rowing Club.

“Queremos extender un sincero agradecimiento a todos los clubes que nos visitaron y participaron en la Copa Challenger en Echagüe. Fue una jornada fantástica donde se disfrutó del deporte y la buena compañía. Felicitaciones a todos los nadadores por su esfuerzo y desempeño en el torneo”, expresaron desde las organización.

Más allá de los resultados, la convocatoria volvió a evidenciar el valor de la disciplina como espacio de salud, bienestar y disfrute. Un cierre de temporada que reafirmó el espíritu integrador de la natación Masters.