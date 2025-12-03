Dic 03

Aranguren: Muestra anual de Talleres deportivos 2025

Se realizó el 2 de diciembre en el Polideportivo Municipal de Aranguren.

La Municipalidad de Aranguren llevó adelante la Muestra Anual de Talleres Deportivos 2025, un encuentro que reunió a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para compartir el trabajo desarrollado a lo largo del año en las distintas propuestas impulsadas desde el área de Deportes y Turismo.

Palabras del Presidente Municipal, Luis Siebenlist

Durante la apertura, el Presidente Municipal Luis Siebenlist destacó el compromiso del equipo de trabajo y el valor comunitario de los talleres:

“Muy buenas noches a todos. A las autoridades municipales que me acompañan, al público en general, a todos los talleristas y a quienes participaron durante todo este año. Me siento muy contento y orgulloso del equipo de trabajo que hemos conformado en el municipio.

Quiero saludar y valorar especialmente el trabajo de Carlos, que realmente ha hecho una tarea espectacular. Año a año viene mejorando la propuesta de los talleres culturales y deportivos, junto a los profesores que forman parte de esta organización.

Es una satisfacción enorme ver la participación de los más chicos, los jóvenes, los adultos y nuestros adultos mayores, que le dan un brillo especial a estas jornadas con su alegría y su energía. Esto nos muestra que vale la pena la vida, que hay que pelear y transmitir valores que nos hacen mejores personas.

Sostener todos los talleres ha sido un gran esfuerzo, pero vale la pena seguir apostando y trabajando. Agradezco a los talleristas, autoridades, jefes de área, trabajadores municipales, al área de prensa y al público de Aranguren que cada año le da trascendencia a estos cierres.

Les deseo un muy buen diciembre, que podamos llegar de la mejor manera a las fiestas y proyectarnos con fe a lo que viene. Que Dios los bendiga y muchas gracias.”

Palabras de Carlos García, Coordinador de Deportes y Turismo

El Coordinador del área, Carlos García, también dedicó unas palabras a los presentes:

“Buenas noches a todos y gracias por estar. Solo queremos mostrar el trabajo realizado durante el año, no solo en lo deportivo sino también en el compañerismo, en lo social y en los distintos espacios donde pudimos intervenir.

Fue un año difícil y quiero agradecer a Luis por seguir confiando en mí y en el área.

Gracias a los chicos, que vienen a disfrutar y pasarla bien, y gracias a todos ustedes por acompañar. Que tengan una linda noche y una buena jornada.”

Cierre

La jornada contó con muestras deportivas, recreativas y exhibiciones de los diferentes grupos, reflejando el esfuerzo sostenido a lo largo del año. La Municipalidad de Aranguren reafirma que el deporte es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más saludable, integrada y participativa. Los talleres municipales —totalmente gratuitos y abiertos a toda la comunidad— brindan a niños, jóvenes y adultos un espacio de encuentro, aprendizaje y superación, permitiendo que cada vecino elija la disciplina que más se adapte a sus intereses.

El municipio felicita a todos los deportistas que formaron parte de este ciclo 2025 y reconoce la dedicación de cada profesor y tallerista que hizo posible esta propuesta. Con el acompañamiento de las familias y el compromiso del equipo municipal, cerramos un nuevo año de trabajo conjunto, con la mirada puesta en continuar fortaleciendo el deporte local y reencontrarnos en una nueva edición el próximo año.

 

 

 

