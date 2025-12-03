La Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) informó la conformación de su nuevo Consejo Directivo, tras la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 31 de octubre en el salón auditorio de la institución.
El encuentro —que contó con una amplia participación de asociados— se desarrolló en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes. En esta instancia se trataron las Memorias y Balances del Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, además de los puntos previstos en el orden del día.
Uno de los temas centrales fue la renovación parcial del Consejo de Administración y del órgano de fiscalización, con la elección de tres consejeros titulares, tres suplentes y los síndicos titular y suplente.
Consejo Directivo 2025–2026
Presidente: Gonzalo Eduardo Salgado
Vicepresidente: Juan Adolfo Balbi
Secretario: Nelson Héctor Reula
Prosecretario: Sebastián A. Negri Aranguren
Tesorero: Héctor Oscar Rodríguez
Protesorero: Raúl Bernardo Muller
Vocales Titulares:
• Einar Lorenzo Moleres
• Darío Marcelo Miler
• Germán Gustavo Flotron
Vocales Suplentes:
• Norberto Román Valdemarín
• Javier María Bravo D´Andre
• Martín Lionel María Tessore
Síndico Titular: Daniel Maximiliano Wollert
Síndico Suplente: Augusto Berruhet
COOPAR agradeció la participación activa de los asociados y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional, el acompañamiento al productor y el desarrollo cooperativo en la región.