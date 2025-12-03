La Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) informó la conformación de su nuevo Consejo Directivo, tras la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 31 de octubre en el salón auditorio de la institución.

El encuentro —que contó con una amplia participación de asociados— se desarrolló en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes. En esta instancia se trataron las Memorias y Balances del Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, además de los puntos previstos en el orden del día.

Uno de los temas centrales fue la renovación parcial del Consejo de Administración y del órgano de fiscalización, con la elección de tres consejeros titulares, tres suplentes y los síndicos titular y suplente.

Consejo Directivo 2025–2026

Presidente: Gonzalo Eduardo Salgado

Vicepresidente: Juan Adolfo Balbi

Secretario: Nelson Héctor Reula

Prosecretario: Sebastián A. Negri Aranguren

Tesorero: Héctor Oscar Rodríguez

Protesorero: Raúl Bernardo Muller

Vocales Titulares:

• Einar Lorenzo Moleres

• Darío Marcelo Miler

• Germán Gustavo Flotron

Vocales Suplentes:

• Norberto Román Valdemarín

• Javier María Bravo D´Andre

• Martín Lionel María Tessore

Síndico Titular: Daniel Maximiliano Wollert

Síndico Suplente: Augusto Berruhet

COOPAR agradeció la participación activa de los asociados y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional, el acompañamiento al productor y el desarrollo cooperativo en la región.