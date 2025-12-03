El Papa volvió a referirse a su posible visita a la Argentina y Uruguay

El Papa anunció que su próximo viaje será con rumbo a Argelia y mencionó como una expresión de deseos una siguiente incursión por América Latina, recogió la Agencia Noticias Argentinas de Vatican News.

León XIV formuló declaraciones en el vuelo de regreso desde Líbano hacia Roma al fin de su primera gira pastoral y respondió a la consulta de una corresponsal de un medio de Buenos Aires en el Vaticano, respecto a su posible visita a la Argentina.

“Evidentemente, me gustaría mucho visitar América Latina, la Argentina y Uruguay, que están esperando la visita del Papa. Perú, creo que me recibirán, y si voy a Perú también muchos países vecinos, pero el proyecto aún no está definido”, respondió.

El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica comentó así sus inquietudes, después de que Elisabeta Piqué lo interrogó acerca de esa cuestión y luego también se refirió a Venezuela.

Sostuvo que “a nivel de la Conferencia Episcopal, con el nuncio”, buscan “maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo porque, muchas veces, quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”.tWJIiw

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian y con cierta frecuencia, a veces, hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. De otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela”, advirtió.

El Papa continuó: «Yo no sé más, yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”.

AgenciaNA