Se realizaron audiencias para cargos de Defensores Públicos del Poder Judicial

Este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo llevó a cabo ocho audiencias públicas para cargos de Defensores Públicos del Poder Judicial. Además, se reunió la Comisión de Legislación General.

Los senadores avanzaron en el proceso de pedidos de acuerdo constitucional, mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitó se preste el acuerdo que establece el Artículo 103 Inciso 2 de la Constitución Provincial, para el nombramiento de 16 cargos de Defensores Públicos en distintos puntos de la provincia.

En ese marco la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevó a cabo cuatro audiencias públicas por la mañana y otras cuatro por la tarde. El presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), dio inicio a la jornada en el recinto de la Cámara de Senadores, acompañado por Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos). Cabe remarcar que la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) participó de las audiencias realizadas por la mañana.

Postulantes

Estas instancias se llevan adelante en el marco del artículo 19 del Reglamento del Senado con el fin de conocer a cada postulante. Tras la lectura de los datos filiatorios y curriculares de cada uno de ellos, las consultas por parte de los senadores se relacionaron a sus situaciones patrimoniales y fiscales, motivaciones para el cargo, valoraciones éticas y democráticas, y demás cuestiones referidas a temas de la actualidad.

En primer lugar se presentó Luciana Ruth Parravicini, candidata a Defensora Auxiliar de la ciudad de Villaguay.

Luego fue el turno de Ana Laura Pedemonte, postulante a Defensora Auxiliar en la ciudad de Diamante.

A media mañana expuso María Laura Gallegos, candidata a Defensora Auxiliar de Federal.

Y finalmente se realizó la audiencia de María Agostina Favotti, aspirante a Defensora Pública de Diamante.

Por la tarde continuaron las audiencias con la exposición de Nadia Abril Otegui, aspirante al cargo de Defensora Auxiliar de Villa Paranacito.

Seguidamente se presentó Pablo Andrés Conti, concursante para el cargo de Defensor Público Nº 2 de Paraná.

También expuso María Natalia Smaldone, postulante a Defensora Pública de Victoria.

La jornada concluyó con la entrevista a Salvador Joaquín Olarte, quien concursó para el cargo de Defensor Público de Rosario del Tala.

Durante las exposiciones, los senadores realizaron consultas sobre los planes de trabajo de cada postulante y solicitaron opiniones respecto de temas como la implementación del Juicio por Jurados, la baja en la edad de punibilidad, los plazos razonables, y la importancia de la comunicación y la divulgación, entre otros.

Cabe agregar que tanto los datos filiatorios como los antecedentes curriculares de cada candidato pueden ser consultados en la página web www.senadoer.gob.ar, como también se transmiten en vivo las audiencias públicas y quedan registradas para su vista posterior.

Legislación General

Al mediodía en la Sala de Comisiones, segundo piso de Casa de Gobierno, encabezó el encuentro de trabajo la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nancy Miranda, junto a sus pares Juan Pablo Cosso, Gustavo Vergara, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, y Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos),

Durante la reunión se contempló el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que con 13 artículos establece la adhesión de la Provincia de Entre Ríos a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736, modificatoria de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el texto se especifican las competencias judiciales, y se establece que el Poder Ejecutivo “debe promover campañas anuales de concientización, sensibilización, abordaje y educación destinadas a toda la ciudadanía, para prevenir la violencia digital hacia las mujeres, cuerpos feminizados y personas LGBTIQ+”, además se crea el “Programa de Prevención, Sensibilización y Concientización sobre Violencia de Género Digital”, cuya autoridad de aplicación será la Dirección de Mujeres de la Provincia de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

Sobre esta iniciativa habrá una nueva reunión la próxima semana junto a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que también debe dictaminar al respecto.

Otro proyecto de ley abordado este martes es la donación de un inmueble formulada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (U.N.E.R) a favor del Superior Gobierno de la Provincia para un área del Ministerio de Salud. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece que una propiedad en calle Churruarín de la ciudad de Paraná, sea afectada exclusivamente al funcionamiento de la División Técnica dependiente de la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud.