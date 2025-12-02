La provincia formó parte de una Ronda Internacional de Negocios y Capacitación, un espacio que reunió a bodegas de todo el país con importadores de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La actividad fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La jornada, llevada a cabo en la sede central del CFI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; incluyó capacitaciones, una presentación sobre regiones vitivinícolas y una ronda de negocios orientada a generar nuevas oportunidades de exportación. Las bodegas entrerrianas participantes fueron Bodega Ianni, Altos del Palmar y Lugea Courault.

La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicari, destacó la importancia de la presencia provincial: «Estos espacios permiten que nuestras bodegas se vinculen directamente con mercados estratégicos y proyecten su crecimiento internacional.»

Desde el sector privado, las bodegas coincidieron en el valor de abrir nuevos canales comerciales. Néstor Ianni, titular de Bodega Ianni, remarcó que «el mundo tiene que empezar a descubrir que en la Argentina ya hay otros vinos aparte del de Cuyo», subrayando la oportunidad que representan estos encuentros para visibilizar la producción entrerriana.

En esa misma línea, Sebastián Benavides, de Altos del Palmar, sostuvo: «Instancias como esta realmente nos abren un montón de oportunidades, por lo que esto me parece una iniciativa de primer nivel».

La participación entrerriana refuerza el posicionamiento de la provincia dentro del mapa vitivinícola nacional y acompaña el camino hacia su proyección en nuevos mercados internacionales.