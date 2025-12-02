La provincia brinda charlas en clubes sobre el valor formativo del deporte

Con amplia participación de familias, dirigentes, entrenadores y deportistas, se desarrolló en el Club Social Federación una charla orientada a destacar el valor formativo del deporte. La actividad es promovida por la Secretaría General de la Gobernación, dependiente de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes.

El encuentro puso en foco la formación como proceso continuo que trasciende los resultados y potencia el desarrollo integral de las personas.

El secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, encabezó la exposición, acompañado por el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi. La jornada fue espacio de reflexión, intercambio y participación de los presentes, entre ellos dirigentes institucionales, entrenadores, deportistas y familias de la comunidad.

Durante su intervención, Uranga destacó que «la formación es el gran legado que nos gustaría dejar», invitando a comprender el círculo virtuoso que construye el deporte desde la inclusión, el aprendizaje y los valores. Reafirmó que la práctica deportiva «trasciende la competencia y comprende toda actividad física orientada a mejorar la condición física, mental y las relaciones sociales».

Compartió también la experiencia de dialogar con jóvenes y adultos: «Me asusté un poquito al principio, como había mucho pibe, yo dije los pibes duran poco en su concentración, pero no, estuvieron muy atentos y la verdad que fue muy placentero». Destacó el interés del público y la capacidad de escuchar, preguntar y enriquecer el debate.

Uranga subrayó que la formación no tiene final y requiere planificación: «La formación nunca termina». Advirtió que centrarse solo en la competencia desvía el proceso formativo, mientras que poner el foco en el crecimiento a largo plazo fortalece tanto lo deportivo como lo humano.

La charla formó parte del recorrido territorial que la Secretaría de Deportes viene llevando adelante, con el propósito de fortalecer el vínculo institucional con los clubes, promover capacitaciones y acompañar iniciativas locales. Desde el área se continúa trabajando junto a municipios, entidades deportivas y actores comunitarios para garantizar acceso, formación y desarrollo en cada rincón de la provincia.