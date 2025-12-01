La soja entrerriana se expandirá por más de un millón de hectáreas

Para el ciclo agrícola 2025/26, la provincia de Entre Ríos presenta una intención de siembra de soja de primera de 430.000 hectáreas; y para la de segunda se prevé sumar otras 730.000.

A partir de la información recopilada mediante la Red de Colaboradores se estima que, al cierre de noviembre, se ha implantado el 83% del área prevista con variedades de primera. Este valor constituye el mayor porcentaje de avance para esta fecha en los últimos cinco años, situación atribuible principalmente a la reducción del área proyectada respecto de campañas anteriores.

El análisis espacial del progreso de siembra evidencia una marcada heterogeneidad regional. En el centro-norte provincial, el avance se sitúa en torno al 60%, condicionado por precipitaciones acumuladas significativas durante las semanas previas, que limitaron la oportunidad de labores. Por el contrario, en el centro-sur se registra un avance superior al 90%, reflejando mejores condiciones operativas para la implantación.

En tanto, la proyección de siembra de soja de segunda para el ciclo agrícola 2025/26 en la provincia de Entre Ríos se estima en 730.000 hectáreas.

A nivel provincial, el grado de avance alcanza el 11%, sin registrarse variaciones significativas respecto del progreso observado en los últimos cinco años para fines de noviembre.

De acuerdo con el Sistema de Información de la BolsaCER, se trataría de la mayor superficie destinada a la siembra de segunda fecha. Si las condiciones climáticas no resultan favorables, es lógico suponer implantaciones en fechas más tardías que las habituales. Campo en Acción