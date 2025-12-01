Senadores debaten el Presupuesto provincial esta semana

El miércoles se analizará en comisión el proyecto por el que se establece el Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2026, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Están convocados los ministros de Hacienda y Finanzas, de Salud, de Desarrollo Humano, y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. En tanto este martes se llevarán adelante audiencias públicas para cargos de defensores públicos del Poder Judicial.

Este martes los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos recibirán a ocho postulantes para quienes el Poder Ejecutivo solicitó se preste el acuerdo que establece el Artículo 103 Inciso 2 de la Constitución Provincial, para el nombramiento de Defensores Públicos en distintos puntos de la provincia. Las audiencias públicas serán de 9:30 a 10:30 y de 16 a 17:30 horas en el recinto de la Cámara de Senadores, de la siguiente manera:

9 hs. Parravicini, Luciana Ruth, Defensora Auxiliar de la ciudad de Villaguay.

9:30, Pedemonte, Ana Laura, Defensora Auxiliar de la ciudad de Diamante.

10 hs., Gallegos, María Laura, Defensora Auxiliar de la ciudad de Federal.

10:30, Favotti, María Agostina, Defensora Pública de la ciudad de Diamante.

16 hs. Otegui, Nadia Abril, Defensora Auxiliar de la ciudad de Villa Paranacito.

16:30, Conti, Pablo Andrés, Defensor Público Nº2 de la ciudad de Paraná.

17, Smaldone, María Natalia, Defensora Pública de la ciudad de Victoria.

17:30 hs. Olarte, Salvador Joaquín, Defensor Público de la ciudad de Rosario del Tala.

También para el martes a la hora 12 se programó una reunión de la Comisión de Legislación General con los siguientes temas:

Proyecto de Ley por el que la Provincia de Entre Ríos adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736 –violencia digital-, modificatoria de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Proyecto de Ley por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo.

Proyecto de Ley, por el que se acepta la donación de un inmueble formulada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (U.N.E.R).a favor del Superior Gobierno de la Provincia para un área del Ministerio de Salud.

Día miércoles

A partir de la hora 9 se convocó a una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el recinto de la Cámara, con dos temas:

Expediente por el que se establece el Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2026.

Expediente por el que se condona la deuda por Impuesto Inmobiliario Provincial de los inmuebles que fueran donados por titulares registrales de carácter privado a Municipios o Comunas de Entre Ríos.

Invitados: 9 hs ministro de Salud Daniel Blanzaco; 9:45, ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; 10:30, ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Rubén Darío Schneider; 11:15 hs. ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Por último para las 12:30 hs están convocados los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales para abordar la nota Decreto 2025 – 2967: Declaración de Comunas de ex centros rurales de población. Será en la Sala de Reuniones de Comisiones.