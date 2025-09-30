Sep 30

XVII JORNADAS GANADERAS DEL CENTRO ENTRERRIANO

🐂 *XVII JORNADAS GANADERAS DEL CENTRO ENTRERRIANO*

Jueves 2 de Octubre

🕑 14:00 a 18:30 h

📌San Salvador – Casa de la historia y la cultura del Bicentenario

✍️ *Inscripción:* https://bit.ly/41vlDhq

 

*TEMARIO*

➡️ *Ganadería inteligente, el desafío de las enfermedades subclínicas*

Med. Vet. Martin PEREZ BORDAGARAY (Biogénesis Bagó)

➡️ *Control de Garrapatas y diagnóstico de resistencia* Dr. Santiago NAVA

(INTA Rafaela)

➡️ *Epidemiología y control de la Babesiosis y Anaplasmosis de los bovinos*

Dr. Nicolás MOREL (INTA Rafaela)

➡️ *Metodologías de control de arbustivas y renovales (espinillo y acacia negra) en campo natural* Ing. Agr. Mauricio BACIGALUPO (Corteva Argentina)

