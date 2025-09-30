🐂 *XVII JORNADAS GANADERAS DEL CENTRO ENTRERRIANO*
Jueves 2 de Octubre
🕑 14:00 a 18:30 h
📌San Salvador – Casa de la historia y la cultura del Bicentenario
✍️ *Inscripción:* https://bit.ly/41vlDhq
*TEMARIO*
➡️ *Ganadería inteligente, el desafío de las enfermedades subclínicas*
Med. Vet. Martin PEREZ BORDAGARAY (Biogénesis Bagó)
➡️ *Control de Garrapatas y diagnóstico de resistencia* Dr. Santiago NAVA
(INTA Rafaela)
➡️ *Epidemiología y control de la Babesiosis y Anaplasmosis de los bovinos*
Dr. Nicolás MOREL (INTA Rafaela)
➡️ *Metodologías de control de arbustivas y renovales (espinillo y acacia negra) en campo natural* Ing. Agr. Mauricio BACIGALUPO (Corteva Argentina)