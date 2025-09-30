Villa Urquiza presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025

Durante el fin de semana, en el predio de La Rural de Palermo, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que contó con la presencia del presidente Javier Milei y funcionarios del gobierno nacional en su inauguración.

En este importante evento, Villa Urquiza mostró su oferta turística formando parte de la delegación de Entre Ríos. El stand de nuestra localidad fue encabezado por el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Silvio Alarcón, y contó con diversas acciones promocionales, degustaciones de emprendedores locales y propuestas para dar a conocer lo mejor de nuestro destino.

La participación entrerriana fue organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, junto a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, con el objetivo de posicionar la marca entrerriana en los mercados nacional e internacional.

✅ Una oportunidad única para seguir mostrando al país y al mundo la belleza, cultura y hospitalidad de Villa Urquiza.