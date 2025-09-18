JUAN BALBI SE REUNIÓ CON EL GRUPO “UNIDOS POR EL AGRO”

El pasado 4 de septiembre, en Don Cristóbal Segunda, el grupo juvenil de COOPAR “Unidos por el Agro”, coordinado por el Ing. Agrónomo Sergio Fettolini y Natalia Herman, mantuvo un encuentro con el vicepresidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Sr. Juan Adolfo Balbi.

Balbi, quien además preside la Confederación de Cooperativas Agropecuarias de Entre Ríos (CAFER) y fue anteriormente presidente de COOPAR, compartió con los jóvenes su experiencia en la conducción cooperativa. Durante la reunión, respondió inquietudes vinculadas a la representación institucional y destacó la importancia de la participación activa en distintas entidades del sector.

Asimismo, realizó un repaso histórico de la vida institucional de COOPAR, explicó los distintos tipos de cooperativas existentes y aportó su visión sobre los desafíos actuales del cooperativismo. El dirigente, productor mixto de reconocida trayectoria, transmitió a los integrantes del grupo la relevancia de formarse y comprometerse con la vida cooperativa.

