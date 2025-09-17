Comisiones del Senado: Se analizaron reformas al Consejo de la Magistratura y Juicio por jurado

Los integrantes de las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, escucharon al procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García. Asimismo, la Comisión de Legislación General dio dictamen a dos proyectos de ley.

Este miércoles por la mañana en la Sala de Comisiones, segundo piso de casa de Gobierno, encabezaron el encuentro de trabajo la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y el titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

Los senadores abordaron el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se reforma la Ley del Consejo de la Magistratura. Con cinco títulos y 47 artículos, se establece entre otras cosas que el Consejo de la Magistratura es un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo provincial, con competencia exclusiva para proponer, mediante concursos públicos y ternas vinculantes, la designación de los magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial. Se dispone que estará integrado por once miembros y todo lo relativo a su funcionamiento, recursos, personal y Escuela Judicial, en este sentido se crea el Fondo de Financiamiento del Consejo de la Magistratura, y la Escuela Judicial, como espacio de formación y capacitación.

Cabe recordar que los senadores ya se reunieron por este tema con representantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia, y del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

El procurador expresó que “es un placer, un honor venir a la Legislatura para tratar temas institucionales para una mejor justicia posible”. En relación al Consejo de la Magistratura señaló que “es un proyecto que hemos revisado y es muy bueno, respeta la Constitución”. En este sentido, hizo un repaso histórico sobre el tema, y apuntó al “valor de la autonomía y la independencia en la justicia; los jueces no pueden ser colocados a dedo, deben pasar por el Consejo de la Magistratura”.

García comunicó a los senadores que hay en la actualidad unos 90 concursos en espera. Puntualizó en varios artículos, explicó su contenido y expresó su visión al respecto. “Esta ley tiene todas las condiciones para ser aprobada”, manifestó, en tanto “urge para que comiencen a agilizarse los concursos”. Seguidamente hubo un intercambio con los senadores en relación a modificaciones que se introducirán.

Los miembros de ambas comisiones trabajaron posteriormente en la nueva redacción de algunos artículos para la firma del dictamen. Presentes en la reunión conjunta estuvieron los senadores Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), y Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos).

Juicio por jurado

También fue analizado el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde se modifican los artículos 2º; 46 y 96 de la Ley Nº 10.746. Se establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados cuando al menos uno de ellos tenga prevista una pena máxima en abstracto de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable. Asimismo se legisla sobre remuneración y gastos y la conservación del cargo de las personas que sean designadas como integrantes de jurados titulares o suplentes, que serán remuneradas por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de JUS (conforme Ley Nº 9005) que determine el Superior Tribunal de Justicia mediante reglamentación, por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo la audiencia de voir dire. Ningún jurado podrá percibir menos de dos (2) JUS por cada día de servicio. Todos los jurados tendrán derecho al reconocimiento de los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos, si correspondieren, los cuales serán cubiertos por el Poder Judicial.

El procurador informó que en la actualidad hay 190 casos pendientes de resolución con esta modalidad, que demandarían entre 7 y 9 años a un ritmo de entre 20 a 30 juicios por jurado por año. “Debemos tratar de optimizar y es correcto poner los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte años de prisión”, por lo que se trata de “una decisión estratégica para salvar el sistema”.

Los senadores agradecieron el aporte de García y acordaron continuar trabajando sobre el proyecto. Asimismo, recibieron un pedido de reunión de parte de varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), y programaron recibirlos en una próxima reunión de comisión la semana próxima.

Legislación General

Posteriormente se reunió la comisión que encabeza la senadora Miranda, junto a Vergara, Benedetti, Dal Molín, Sanzberro, Cavagna, Cosso, y Díaz.

En primer lugar, acordaron dar dictamen favorable al proyecto del senador Juan Conti, por el cual se instituye el día 4 de junio como “Día de la Milonga Entrerriana” en conmemoración del nacimiento del músico Víctor Francisco Velázquez. La Secretaría de Cultura de la Provincia, o el organismo que la reemplace en el futuro, llevará a cabo actividades de difusión del “Día de la Milonga Entrerriana”.

Otro proyecto que tuvo dictamen este miércoles es una iniciativa del Poder Ejecutivo con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un (1) inmueble ubicado en el Municipio de Paraná, con el cargo a ser afectado a fines académicos o de investigación científica de la UNER.

Por último, los miembros de la comisión analizaron otro proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados con siete artículos, por el cual la Provincia de Entre Ríos adhiere al “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”. En este sentido los senadores acordaron continuar trabajando el texto en próximas reuniones.

El proyecto establece que todos aquellos contribuyentes que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los demás impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios y del Impuesto a los Ingresos Brutos y Profesiones Liberales o los que en el futuro lo reemplacen, debiendo estar acompañado de la leyenda “precios sin impuestos”. Se estipulan sanciones, y servicios de Libre Acceso. En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo a nivel provincial y municipal que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra “gratuito” o similares, debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.