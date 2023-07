CRESPO TAMBIÉN ES TURISMO

Hemos dado un importante paso hacia el desarrollo turístico de Crespo, con el lanzamiento del sitio web oficial de turismo: ‘Viví Crespo’. Esta plataforma es el reflejo de nuestro potencial turístico y busca promover no solo sus atractivos locales, sino también el potencial de toda la micro región que la rodea, se informó desde la municipalidad de esa ciudad

La presentación contó con la presencia de Darío Schneider (intendente), Hernán Jacob, (secretario de Economía, Hacienda y Presupuesto) y Beltrán Cepeda (director de Desarrollo local y Producción).

El sitio web ofrece a los visitantes tres instancias principales para explorar. En primer lugar, se encuentra un circuito turístico histórico que permite descubrir la rica historia de la ciudad. En segundo lugar, se presenta un circuito institucional que destaca los espacios gubernamentales municipales. Por último, se planea incorporar un circuito gastronómico y un circuito de fiestas para complementar la oferta turística.

La propuesta va más allá de promocionar solo lo que Crespo tiene para ofrecer. También se incluye información relevante sobre las localidades vecinas que forman parte de la microrregión. De esta manera, se busca establecer una interacción entre el campo y la ciudad, brindando a los visitantes una experiencia enriquecedora que refleje la idiosincrasia, la historia y las tradiciones de la zona.

El intendente, manifestó que “el desarrollo de este sitio web ha sido posible gracias al trabajo integral de diversas áreas municipales”. La Dirección de Desarrollo Local, la Dirección de Cultura y Juventud, el Área de Sistemas Informáticos y la Oficina de Estadística, junto con funcionarios y empleados municipales, han colaborado en la creación de esta plataforma que busca fortalecer el turismo local. Además, aseguró que “no solamente es promocionar lo que tenemos en la ciudad de Crespo, sino todo el potencial de la micro región, de manera que podamos más adelante poder avanzar en una propuesta turística que tenga que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra historia, con nuestras tradiciones”.

Hernán Jacob, destacó la importancia del turismo como un posible motor de desarrollo económico para el país. “No tenemos sierras, no tenemos ríos, no tenemos nieve, no tenemos lagos para practicar deportes acuáticos pero sí tenemos desde la ciudad de Crespo mucho para ofrecer a quienes nos visiten en orden a cultura a tradiciones a modo de vida de los cuales nos sentimos orgullosos”. La intención es motivar a los actores relacionados con el turismo y fomentar la participación tanto del sector privado como de las entidades intermedias en este proceso de desarrollo colectivo.

Por su parte, Beltrán Cepeda, mencionó que la creación del sitio web es solo el comienzo de un proyecto más amplio. Se planea ampliar la oferta de circuitos, incluyendo opciones gastronómicas y de hospedaje “también se va a trabajar en cartelería para las estaciones de servicio, para los alojamientos y comedores y trabajaremos en señalética urbana, donde va a haber indicaciones en todos circuitos predestinados de los lugares a encontrarse en nuestra localidad”.

Objetivos del proyecto

El objetivos general de este proyecto es posicionar a Crespo como un nodo turístico en la región. Para lograrlo, se persiguen los siguientes ideales:

detectar los modos de habitar y recorrer la ciudad que ya forman parte de la cultura local

poner en valor dichos circuitos para darlos a conocer

diseñar la identidad turística de la ciudad como una invitación abierta

proyectar un sitio web que nuclee la información y la experiencia, permitiéndonos abrirnos al resto del país

desarrollar un sistema señalético de identificación y navegación de la ciudad, funcional para locales y visitantes

A través de este sitio web, Crespo se abre al resto del país, promoviendo la oferta turística y brindando una experiencia única a quienes decidan visitarla.

Acerca del sitio web

Al ingresar a Viví Crespo, serán recibidos por un video de presentación que muestra los puntos de referencia más destacados, así como las diversas actividades que llevamos a cabo en nuestra comunidad.

En su primera etapa, Viví Crespo cuenta con tres sectores bien definidos: el circuito histórico de nuestra ciudad, las dependencias municipales y la Micra. Sin embargo, nuestro objetivo es ampliar aún más su contenido, incorporando próximamente circuitos religiosos, deportivos, espacios verdes, gastronómicos, hospedajes, centros de salud y educativos. Queremos abarcar cada aspecto relevante de nuestra comunidad para que todos puedan disfrutar plenamente de lo que Crespo tiene para ofrecer.

En cada uno de los puntos señalados en la página web, podrán encontrar información útil como la ubicación exacta, números de teléfono de contacto y, en el caso de las dependencias municipales, direcciones de correo electrónico.

En cuanto al circuito histórico, podrán realizar recorridos tanto en grupo, siguiendo el práctico plano que hemos dispuesto, como de forma individual, explorando enlaces a páginas web con detalles históricos de cada uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Entre ellos se encuentran Alimentos Sagemuller, LAR, Centro Recreativo y Cultural Ferroviario y La vieja Estación, solo por mencionar algunos.

En cuanto a la microrregión, el sitio web ofrece un completo desglose de los poblados que la componen: Aldeas San Miguel, San Rafael, Santa Rosa, Eigenfeld, Colonia Reffino, Colonia Merou, Racedo, Estación Camps y Gobernador Etchevehere. Según el Inventario Productivo realizado en 2018, la MiCrA cuenta con 729 establecimientos granjas registradas y una superficie productiva de 70,000 hectáreas dedicadas a cultivos y pasturas. En esta región se encuentra el 43% de las granjas de huevos y el 38% de la producción porcina de la provincia de Entre Ríos. Sin duda, es una información que nos permite comprender nuestra riqueza agrícola, avícola y ganadera.

Asimismo, hemos habilitado una sección especial para que puedan realizar consultas relacionadas con Crespo y la Micra. Queremos estar siempre a su disposición y brindarles la información que necesiten para disfrutar al máximo de su estadía en nuestra localidad.

Con el lanzamiento de ‘Viví Crespo’, la ciudad demuestra su compromiso con el desarrollo turístico y el deseo de compartir el acervo cultural con los visitantes. Este proyecto, impulsado desde el ámbito municipal, representa una oportunidad para potenciar los recursos propios y fortalecer la economía local. Con una visión de integración campo-ciudad y la participación de diferentes áreas municipales, Crespo busca construir una propuesta turística que resalte sus tradiciones, su historia y su orgullo cultural, transmitiendo estos valores a las futuras generaciones.