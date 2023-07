Fouces resaltó la capacidad política y cualidades humanas de Lucía Varisco

El pre candidato a concejal en primer término por el espacio, Paraná Está Para Más, Emilio Fouces, reseñó en una entrevista periodística, los valores políticos y personales de la pre candidata a intendente, Lucía Varisco, que lo llevaron a aceptar la integración de esa lista.



El abogado de extracción justicialista y actual presidente del Club Atlético Estudiantes de la capital entrerriana, expresó que ha iniciado este camino “con muchas ganas; fue una sorpresa para mi grupo de amigos, conté con el aval de mi familia y llegaron muchos mensajes de apoyo”, en referencia a la respuesta favorable que le dio a la invitación para participar en el actual proceso electoral.



“Sinceramente era una de las dudas sobre como lo iban a tomar por esta incursión mía en el mundo de la política y la verdad es que gratamente, se han puesto muy contentos, me han mandado palabras de aliento, de compromiso y de acompañamiento”, enfatizó.



Y agregó: “Me pareció prudente entrar en un lugar donde yo sé que me podré desempeñar sin ningún inconveniente, al contrario, creo que con mucha solvencia por mi experiencia en tema de manejos legales y de gestión así que acepte el convite pero en el ámbito de la legislatura que, aparte creo, es un lugar que hay un montón para hacer y desarrollar, porque está bastante sub valuada la legislatura municipal que hay que jerarquizarla porque es una institución un protagonismo y una importancia que la que tiene en los últimos años, por lo menos”



Sobre la actual diputada provincial y pre candidata a conducir el Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná, Lucia Varisco, afirmó: “La conozco a ella y me impresionó su solvencia, su conocimiento, sus convicciones, sus cualidades humanas, su conocimiento de la ciudad, su compromiso y me parece una excelente persona, intachable, entonces yo quería incursionar en algo así. Tengo 56 años de historia y de prestigio y Lucía, estoy convencido, es la mejor candidata, la que mejor conoce la ciudad de todas las ofertas que hay, así que creo que estoy en el mejor lugar”.



Sobre su extracción justicialista, mencionó las coincidencias que existen con muchas propuestas que emanan desde la Unión Cívica Radical “así que más allá del rótulo partidario, no es que estoy metiéndome en algo distinto a lo que pienso y pensé toda mi vida”, señaló Fouces en declaraciones al programa Aire de Todos de FM Uner.