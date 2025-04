Frigerio anunció la creación de una nueva obra social en reemplazo del Iosper

En conferencia de prensa, el mandatario informó que se llamará Oser y tendrá una reducción en el Directorio con “límites estrictos a las remuneraciones”.



Ante la consulta de APFDigital, sobre quienes queden fuera del directorio “volverán a trabajar en sus respectivas áreas de gestión”, respondió.



Por otra parte, el gobernador anunció que se presentó una denuncia por sobreprecios en los medicamentos de altos costos: “se gastaban $1800 millones de pesos demás”.



Frigerio junto al ministro Manuel Troncoso y el Interventor Mariano Gallegos anunciaron en conferencia de prensa el envío a la Cámara de Senadores del proyecto de creación de una nueva obra social de Entre Ríos bajo el nombre de Oser.



“Tomamos una decisión que va a ser un antes y un después porque va a permitir cortar estos vicios que encontramos y nos va a garantizar una administración responsable transparente y eficiente”, expresó el gobernador tras realizar el anuncio.



Esta obra social tendrá como principales novedades una reducción en el Directorio “que va a respetar la representación de los trabajadores” y tendrá “un esquema de producción profesional con gente idónea, ágil y moderno”, remarcó Frigerio. Además, indicó que el Directorio tendrá “límites estrictos en las remuneraciones”.



Cabe recordar que actualmente son 7 los directores que componen la Dirección del Iosper por lo que, ante la consulta de APFDigital de qué sucederá con quienes queden fuera de ese lugar, el mandatario respondió que ” volverán a trabajar en sus respectivas áreas de gestión”



En cuanto a su composición, el gobernador informó que habrá representante de los afiliados que trabajará junto con profesionales. “Sera un directorio de gestión y con una transparencia que no existía porque durante el primer año de gobierno intente de todas las maneras que me enviaran información para tomar una decisión y no me respondía”, comparó.



Por otra parte, dentro de la nueva obra social “se van a incluir principios claros de transparencia activa como obligación de publicar la nómina de autoridades, salarios, los contratos que se celebren, el presupuesto de la obra social y los estados contables garantizando el acceso público en tiempo real”, anticipó.



En cuanto a su control, Frigerio indicó: “Los afiliados van a ser los principales órgano de control de su obra social”



A la espera de contar con el apoyo de ambas Cámaras para que este proyecto sea convertido en ley en las próximas semanas, el mandatario sentenció: “La salud no puede quedar presa de la ineficiencia y de la corrupción”.



Denuncia por sobreprecios en medicamentos de altos costos

El gobernador además anunció que a través de la Comisión Fiscalizadora la Intervención de Iosper envió una nueva denuncia al Tribunal de Cuenta porque el Directorio anterior “pagaba grandes sobreprecios de medicamentos de altos costo”.



A través de una auditoría realizada por el Gobierno provincial en el segundo semestre del 2024 de las 30 principales drogas de mayor uso compraba por la gestión anterior, el equipo Interventor detecto que “se gastaban $1800 millones de pesos demás y esto implica un ahorro al 10% total de gastos en medicamentos de la obra social”.



“Este dinero equivale a 5 meses de pago de cuidadores domiciliarios que justamente venían con un atraso de cobro de 5 meses o a un mes de todos los médicos de la Femer”, ejemplificó Frigerio.



A su vez, el gobernador recordó a la anterior gestión del Iosper “se le solicitó el contrato de medicamentos de alto costo pero nunca se entregó por lo que podemos sospechar que algo estaban escondiendo”. (APFDigital)