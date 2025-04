Diputados sancionó la regulación de actividades vinculadas a metales no ferrosos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este martes la tercera sesión especial del 146° periodo legislativo, presidida por Gustavo Hein, durante la cual los legisladores sancionaron por unanimidad el proyecto de ley, remitido por el Senado, que regula las actividades vinculadas a los metales no ferrosos. Además, se aprobó un proyecto de ley que autoriza a la Provincia a aceptar la donación de un inmueble en Los Conquistadores para la construcción de una Escuela de Nivel Inicial. También se aprobaron proyectos de resolución y de declaración.



El diputado Marcelo López (Juntos por Entre Ríos), como presidente de la comisión de Legislación General, se refirió a la norma que prevé dotar a la Policía de herramientas para prevenir delitos que se cometen con los metales no ferrosos, es decir, aquellos que no tienen alto contenido de hierro: “Este proyecto crea un marco regulatorio para el acopio, la reducción, la fabricación, la fundición, la compraventa, los desarmaderos y depósitos de estos materiales, sean éstos adquiridos a título oneroso o gratuito”.



López describió que el texto legal “establece un registro que va a funcionar en la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia y tiende a brindar una herramienta al Poder Ejecutivo provincial, a la fuerza de seguridad y a la propia Justicia para controlar las actividades que tienen que ver con el manejo de estos materiales”. Luego precisó que “existe un vacío legal que permite actuar a quienes se dedican a actividades delictivas en el manejo de estos metales, como por ejemplo la sustracción de cables y placas, y que dificulta determinar su trazabilidad”.



Agregó el legislador que esta ley posibilitará la inspección del tránsito, al tiempo que mencionó que el Ministerio de Seguridad valoró la iniciativa y entendió que podría contribuir a la prevención de delitos, como ya ocurre en otras provincias.



Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de su bloque a esta propuesta. “Pedimos que, a la hora de establecer en el registro la autorización de determinado emprendimiento, se solicite un certificado de aptitud ambiental. Una vía para hacerlo es la reglamentación de esta ley. Si no fuera así, presentaremos un proyecto de ley para hacerlo”, sostuvo.



Donación



La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), expuso sobre su proyecto por el cual la Provincia acepta la donación de un inmueble para una escuela de Nivel Inicial, formulada por el municipio de Los Conquistadores (Departamento Federación). “Debemos reflexionar sobre cómo a veces la burocracia estatal provoca este tipo de situaciones, donde hace bastante tiempo que la Municipalidad de Los Conquistadores dio en donación el inmueble y los jardines de infantes ya están construidos en esa escuela, pero existe la necesidad de reparar los techos y esto no se puede realizar porque no está perfeccionada esta donación. Esto, lamentablemente, lo vemos bastante frecuentemente”.



Museo



Por otro lado, el diputado Lénico Aranda hizo referencia a su proyecto de declaración por el cual se consideró de interés de la Cámara baja el espacio cultural y educativo “Jardín de Agatina”, casa natal del doctor Domingo Liotta, un espacio de promoción del conocimiento científico, turístico y de educación musical ubicado en Diamante. Liotta​ fue un médico cardiocirujano, cuya labor en el uso clínico del corazón artificial fue reconocida internacionalmente. Fue secretario de Salud durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y secretario de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Carlos Menem.



“Se trata de honrar la memoria de un diamantino que trascendió las fronteras de la ciudad, de la provincia y de la Argentina. Como médico, tuvo el gran desafío de hacer que un corazón humano pueda seguir latiendo, algo impensado en aquel entonces”, dijo Aranda. Destacó también que “fue responsable de la creación del hospital de Salud Mental de Diamante y del instituto de Investigaciones del Conicet” de la misma localidad.



Silvina Deccó (Más para ER) agregó: “Para los diamantinos Domingo Liotta es una figura emblemática y representativa de cómo con el compromiso y la pasión por una comunidad y por una profesión se puede llegar muy lejos. Este reconocimiento es para un museo donde los niños y adolescentes hacen actividades culturales y conocen el legado de Liotta”.



Homenajes



En el turno de los homenajes, María Elena Romero (JxER) hizo referencia a los 40 años del inicio del Juicio a las Juntas Militares, que se cumplieron el 22 de abril de 1985. Vilma Vázquez (JxER) recordó al Papa Francisco, recientemente fallecido.



Fabián Rogel (JxER) habló sobre los hechos históricos que dieron origen a la conmemoración del Día del Trabajador en Argentina cada 1 de mayo. Acerca de esta fecha reflexionaron también Silvina Deccó (Más para ER) y Débora Todoni (LLA).