GT Italiano: Nueva y positiva prueba de Matías Russo

El piloto de Paraná, Matías Enrique Russo, concretó el lunes una nueva prueba junto al equipo Porsche, en el marco de las actividades previas al campeonato Endurance del Gran Turismo Italiano

«Probamos el lunes en el circuito de Misano, donde transité 250 kilómetros, trabajando mucho con el setup (configuración) del auto, ya que para este año cambiaron algunas cosas en la estructura del neumático Pirelli y hay que interpretar cual es el mejor resultado», comentó Matías en dialogo con TELETIPO DIGITAL..

Dijo luego que los tiempos «fueron muy buenos, fui la referencia desde el comienzo del día con pista húmeda hasta el final de las pruebas. Me sentí muy cómodo con el auto y en cada salida a pista interpreto mas cosas. Mi mejor vuelta fue la última del día con un neumático usado», detalló el piloto de Paraná, quien en la gráfica aparece junto a Emanuele Zonzini ex compañero de equipo en Audi con quienes alcanzaron el sub campeonato del GT Italiano en 2016. «Fue una hermosa sorpresa que Emanuele haya venido a acompañarme en estas pruebas, señaló.

Finalmente, expresó: «Esta semana se terminan de definir algunas cosas del equipo con los sponsors y van a dar el anuncio oficial, del campeonato y con quien voy a correr. Estoy muy contento por como se vienen dando las cosas, estoy trabajando muy duro para no dejar pasar nada. Va a ser un gran año y se vienen cosas muy buenas», concluyó Matías Russo.