Julio Dante Toso: 1500 kilometros a caballo para llegar a sus raíces

El gaucho entrerriano, Julio Dante Toso, podrá rendirle homenaje a su padre y reunirse con su familia al término de una experiencia tan épica como emotiva, en la que recorrerá nada menos que 1500 kilómetros a caballo.



En dialogo con Radio Siglo 21, reseñó que una ‘chacrita’ donde un amigo le cuida los pingos, ubicada entre Ferri y Cipolletti (provincia de Río Negro), es el punto de partida para que, después de 55 días aproximadamente, llegue a Colonia General Güemes en inmediaciones de nuestra localidad de Hasenkamp, donde descansa en paz su padre Guillermo Luis Toso, fallecido el 19 de mayo de 2010.



Sobre los caballos que lo acompañan en este recorrido, comentó que se llaman Apóstol, un picazo oscuro patas blancas de 13 años y el otro Erán, un rosillo, que están a cuidado de su amigo Diego Chandi en su campito en Ferri.

Los hasenkampenses y la gente de toda nuestra zona lo estaremos esperando a este jinete entrerriano de 64 años que ha decidido realizar esta travesía desde el sur argentino.





Julio Dante Toso para Omar Geminiani



La colonia General Guemes, mi pago natal

A pocos kilómetros de Hasenkamp

El campo, mis recuerdos en el entorno rural.

Mi padre, mi madre, los hermanos, mi hogar.

La escuela de las primeras letras La secundaria en el pueblo para estudiar Liberarme y tener un trabajo con dignidad La vida me llevo lejos de este lugar.

La distancia, otra vida, otra provincia Me alejaron de mi entorno familiar Eso sí, será muy lindo, otro paisaje mi destino actual Pero nunca de mi mente, mi pago te he de borrar.

Hoy siento, ante la ausencia de mi padre

Que hace unos años, partió al llamado del señor

Regresar, ver a mi madre, mi familia

He partido hace unos días, al trote de mis caballos

Mis enceres, las pilchas, mi guitarra de la Patagonia Al Entre Ríos de mis amores, con tiempo y voluntad.

Mis montados un picazo y un rosillo

Al trote lento me llevan y como dijo el maestro

Marcelo Gimenez de Macia, tenga presente Dante

Que no tendrá problemas en el camino, que el

Caballo abre todas las tranqueras.-