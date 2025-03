El Senado entrerriano sesionó y trató varios proyectos

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Periodo Legislativo. Fue presidida por la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 14 legisladores y quorum reglamentario. El senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) justificó las ausencias de sus pares.



La Bandera Nacional fue izada por la senadora Claudia Silva (Paraná- Más por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos).



Sesión

Durante la sesión, los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto de Ley de autoría de la diputada Vázquez y de los diputados Streitenberger, Taborda, Godein, Maier, Rastelli, Romero, Pérez, Lena, Laner, Gallay, Aranda, Bentos y Rossi, por el que se declara el 13 de marzo de cada año como “El día del Federalismo Entrerriano” en todo el territorio de la provincia.



Entre las comunicaciones oficiales, el gobernador Rogelio Frigerio, mediante nota de fecha 7 de marzo de 2025, se dirige a la Presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, a fin de solicitarle se preste Acuerdo Constitucional para el nombramiento de Martín Alejandro Rettore Elena, DNI N° 29.620.143, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la Provincia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 7.296 y lo establecido por el Artículo 103, inciso 2 de la Constitución Provincial. El pedido de acuerdo solicitado por el mandatario entrerriano pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para su correspondiente tratamiento.



Se trató, además, el proyecto de Ley de autoría de la senadora Claudia Silva (Paraná- Más por Entre Ríos), por el que se modifica el Artículo 295°del Reglamento General de Policía aprobado por Ley N° 5.654 (Expediente N° 15.268). La iniciativa pasa a la Comisión de Petición y Milicias.



También se dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más por Entre Ríos) y los senadores Díaz, Conti, Berthet, Oliva, Miranda, Domínguez, Silva y Sanzberro, por el que se incorpora como Capítulo VII Bis de la ley N° 11.083 el “Desarrollo de Emplazamientos Industriales” (Expediente N° 15.271), y se gira a la Comisión de Legislación General.



Seguidamente, quedó aprobado con media sanción el proyecto de Ley de autoría de la senadora Silva, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a título gratuito a la Municipalidad de El Pingo un inmueble. Sobre la iniciativa, la legisladora argumentó: “Esta transferencia es necesaria para regularizar una situación dado que el inmueble ha sido utilizado como sede del municipio y su formalización permitirá un mejor desarrollo de las actividades administrativas y servicios a la comunidad” y destacó que el proyecto “representa un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura municipal y una forma efectiva de garantizar que El Pingo continúe creciendo y brindando servicios esenciales a sus habitantes”.



En la misma línea, el senador Cavagna adelantó el acompañamiento del bloque Juntos por Entre Ríos y señaló: “Estamos aportando una cuota de federalismo al interior de la provincia, regularizando nominalmente un terreno que va a quedar en manos de un pueblo, y creo que esto trae un sinfín de beneficios a la hora de poder tener el título perfecto para poder encargar cualquier tipo de temática”, acotó.



En la jornada de este miércoles, los senadores también aprobaron el proyecto de Declaración de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Más por Entre Ríos) por el que se declara de interés legislativo el 202º Aniversario de la Fundación de la ciudad de San José de Feliciano y la conmemoración de su santo patrono, que se celebra cada 19 de marzo.



Asimismo, el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más por Entre Ríos), pidió la palabra para referirse al proyecto de Declaración de su autoría en conjunto con la legisladora Silva, por el que expresa su solidaridad con los trabajadores de la empresa Caminos Río Uruguay S.A, concesionaria de las Rutas Nacionales N°14, N°12 y N°174, ante la inminente situación de despido y sin garantía de justa indemnización por la que atraviesan. (Expediente N° 15.270). Sanzberro expresó que esta situación “genera angustia, de zozobra e incertidumbre para 500 trabajadores que se encuentran con el vencimiento de este plazo y la inminente situación de despido sin garantía de justa indemnización porque la concesionaria está atravesando un proceso de concurso y ese concurso se tramita en un juzgado civil radicado en Capital Federal”. Agradeció, además, el acompañamiento de sus pares y en especial “la tenacidad de los trabajadores que por todos los conductos están buscando respuesta y que arbitran todos los mecanismos y todos los medios”. Luego, extendió su solidaridad con ellos “porque ni los trabajadores ni los usuarios tienen responsabilidad por los incumplimientos de terceros y el Estado, a través de Vialidad Nacional, no se puede lavar las manos”.

Por su parte, el senador Gustavo Vergara se refirió al apoyo de su bloque y manifestó que “el gobierno provincial está detrás de esta situación” y agregó que “esas rutas no se van a cortar ni se va a suspender el tránsito, porque aún en el peor caso de que no exista una nueva prórroga de la concesión, tendrá que ser Vialidad Nacional que se haga cargo de la administración de esa ruta y la comunicación va a estar garantizada y continuada entre la provincia y el resto del país”.



Además, se dio tratamiento al proyecto de Comunicación de autoría del senador Ramiro Favre (Colón- Juntos por Entre Ríos), en el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, se dirija a la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU) para que tenga a bien remitir la información que la República Oriental del Uruguay haya brindado a ese organismo sobre la posible instalación de plantas industriales de producción de combustibles de hidrógeno u otro tipo al norte de la ciudad de Paysandú, frente a la ciudad de Colon, dicha obligación de informar deriva de lo pactado por los estados partes del Estatuto del Rio Uruguay. (Expediente Nº15.265). La iniciativa pasa a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Al respecto, el legislador fundamentó la iniciativa e indicó que el gobernador Rogelio Frigerio “se puso al frente del reclamo de relocalización de esta posible planta a través de Cancillería”,

En tanto, el senador por el departamento Nogoyá pidió la palabra para adherir a la postura del senador preopinante: “Hay un decisorio en el Tribunal de La Haya, donde lo obliga al país hermano, respetando su soberanía, a informar todas las actividades industriales que se hacen a la vera del río Uruguay”.



Luego, se aprobaron cinco proyectos de Declaración publicados en Asuntos Entrados.



Comisiones

En la sesión también se informó sobre la integración de las Comisiones y sus respectivas autoridades para el presente periodo legislativo, y la conformación de la Comisión Bicameral Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, suscripto por ambos bloques.



Homenajes

Al turno de los homenajes, la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Más por Entre Ríos) evocó el 202ª Aniversario de San José de Feliciano recordando que hoy, 19 de marzo, la ciudad celebra a su santo patrono.

Por su parte, el senador Martin Oliva (Uruguay- Más por Entre Ríos) se refirió al 24 de Marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y rindió homenaje a las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. Por otra parte, Oliva habló sobre la jornada de protesta de este miércoles y repudió “el despliegue” de fuerzas de seguridad por parte del gobierno nacional que “amenaza y que apuesta a la violencia”.

En tanto, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) expresó la adhesión de su bloque al 24 de Marzo, hizo referencia a la institucionalidad de los partidos políticos, al sistema democrático y la reafirmación de la lucha por los Derechos Humanos, destacando la creación de la CONADEP y el Juicio a las Juntas. También hizo un homenaje al “Día del Militante Radical”, que se celebra cada 12 de marzo, en homenaje al natalicio del expresidente Raúl Alfonsín.

Finalmente, la senadora Nancy Miranda (Federal- Más por Entre Ríos) hizo un reconocimiento al “Día del Hombre”, en conmemoración a San José.