Senadores provinciales avanzaron con el análisis de varios proyectos de ley

Este martes se reunió la Comisión de Legislación General para dar tratamiento a diferentes iniciativas. Entre las mismas se encuentra la modificación al Código Procesal Penal, como también la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos. Además, el cuerpo sesionará este miércoles a las 13 horas.

En el Salón de la Vicegobernación encabezó el encuentro la presidenta de la Comisión, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) con la participación de los senadores Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos) y Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos).



Código Procesal Penal

Los senadores retomaron el tratamiento del proyecto por el que se modifica el Artículo 1º de la Ley N° 9.754 y sus modificatorias, Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos. De esta manera continuaron con el trabajo que se inició hace varios meses que incluyó la presencia de representantes de la Justicia entrerriana, que expusieron sus visiones sobre la iniciativa que se presentó en abril del año 2023 por parte del Poder Ejecutivo.En esta ocasión, los miembros de la Comisión consensuaron realizar más rondas de consultas con especialistas en la materia, para poder avanzar con el tratamiento del proyecto.



AABIPER

Posteriormente los legisladores analizaron el proyecto de creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la provincia de Entre Ríos (AABIPER) como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con autarquía económica financiera, y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado.



El proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo, y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, consta de seis capítulos y 23 artículos, y tiene por objeto la creación de la AABIPER que se constituirá con los bienes y personal de la dirección de administración de tierras fiscales y la unidad de control de inmuebles dependientes de la Fiscalía de Estado. A lo largo del articulado se definen las finalidades y atribuciones de la Agencia, como su dirección y organización. Así también se crea el “Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial”, que tendrá por objeto ingresar, registrar y dar de baja los inmuebles que integran el patrimonio del Estado Provincial, con el fin de generar una base de datos unificada que sea utilizada por todas las dependencias provinciales.



En el marco del encuentro de trabajo, se fijó una nueva reunión de Comisión para la semana que viene, con el fin de escuchar al Fiscal de Estado y profundizar algunos puntos en torno al proyecto.



Pedidos de informe

Posteriormente se abordó un proyecto de ley presentado por la senadora de Paraná, Claudia Silva, para reglamentar lo establecido por el articulo N° 117 de la Constitución Provincial, promoviendo y garantizando la efectiva respuesta por parte del Poder Ejecutivo a los requerimientos que cualquiera de las Cámaras Legislativas realice en el marco del articulo antes mencionado. Se estipula que comunicado el requerimiento de pedido de informe al Poder Ejecutivo, el mismo deberá en el plazo de cinco (5) días de su recepción, remitir lo solicitado al Organismo y/o funcionario al cual está dirigido o a quien en razón de la materia sea competente. El Poder Ejecutivo deberá contestar los respectivos pedidos de informes requeridos por cualquiera de las Cámaras en un plazo no mayor a sesenta (60) días corridos, pudiendo prorrogarse por treinta (30) días más. Asimismo se establecen multas para el incumplimiento, y estos fondos serían destinados al Instituto Provincial de Discapacidad.



Silva explicó la necesidad de poder reglamentar esta manda constitucional que radica en poner en claro los tiempos en los cuales el Poder Ejecutivo tiene que responder los pedidos de informes. Asimismo manifestó que en la actualidad sucede que muchos de los pedidos o no son contestados, o su contestación es extemporánea o carente de fundamentos. En este sentido señaló que hubo un proyecto similar presentado en 2016 que no prosperó, tras lo cual se intercambiaron posturas sobre algunos artículos. Sobre este proyecto se continuará trabajando en las próximas reuniones.



Otros temas abordados



Este martes se dio despacho favorable a un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados por el que se declara al 13 de marzo de cada año como “El día del Federalismo Entrerriano” en todo el territorio de la Provincia.



Asimismo se firmó dictamen a un proyecto de ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a transferir a título gratuito a la Municipalidad de El Pingo, un inmueble de su propiedad para ser afectado a sede del Municipio.







Próxima Sesión



Los senadores realizarán la segunda Sesión Ordinaria del 146º período legislativo este miércoles 19 de marzo a las 13 horas, y previamente se llevará a cabo la Labor Parlamentaria. La sesión se trasmitirá en vivo a través del canal oficial de Youtube del Senado de Entre Ríos