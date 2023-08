Colombatto ponderó a los jóvenes que conducen la Rural de Hasenkamp

Informe: Danilo Lima-Código Campo.

El presidente de Farer consideró “un ejemplo” esa participación gremial que, remarcó, debiera ser un mensaje para toda la dirigencia argentina. “En la renovación, la alternancia y la responsabilidad está gran parte de las soluciones para el país”, enfatizó.



El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Ignacio Colombatto, `elogió este viernes en Hasenkamp, al participar del acto de inauguración de la Exposición Ganadera de la Sociedad Rural local, la participación de los jóvenes en esa entidad. “Miro la Comisión Directiva de esta rural y me lleno de alegría. Estamos en una rural poblada de gente joven, de nóveles dirigentes que se han incorporado al gremialismo rural entendiendo que en la participación y en el compromiso está la llave para el futuro de cualquier actividad”, afirmó Colombatto, y remarcó: “Hoy Hasenkamp nos da el ejemplo. La dirigencia necesita de estos brotes verdes que lleguen con ímpetus, ideas, valores y el firme compromiso de defender la producción”.



Lo de Hasenkamp, añadió, debiera ser un mensaje para toda la dirigencia argentina. “En la renovación, la alternancia y la responsabilidad está gran parte de las soluciones para este país”, opinó.



“Los aplaudo y los animo”, les dijo a los jóvenes de Hasenkamp, pero les advirtió que como gremialistas no trasnitaràn por “un camino poblado de flores” sino que “habrá espinas y sinsabores”.



El ruralista, si bien se mostró menos crítico que en otras oportunidades –en Villaguay y Federal había lanzado munición gruesa que molestó mucho al oficialismo–, no pudo evitar hablar de política. “Este golpe de atención que dieron las urnas hace un par de semanas no puede quedar en una anécdota electoral. Debe ser tomado en la dimensión que implica. Más allá de las pertenencias y las ideologías, una gran parte del pueblo argentino pegó un grito fuerte que atravesó la nación. Un grito que venía pegando pero que en las soledades individuales no se escuchaba. Y ese grito fue claramente contra la política y el que no quiera escucharla es porque no le conviene o porque no entiende nada”, enfatizó.



Colombato, al analizar los resultados de las PASo, dijo que “una gran porción del país agarró a la política de la solapa para que se despertara, para que reaccionara y escuche. Para que deje los privilegios. Para que deje la rosca y se ponga a resolver los problemas de la gente. Gritó que quiere cambios profundos en las formas y en las caras. Dijo basta de lo mismo. Por todo esto les digo, por favor, escuchen al docente, el enfermero, el policía, al productor, escuchen de una vez por todas”.



Con el foco puesto en Entre Rìos, el presidente de Farer señaló que la provincia “no puede esperar más para empezar a despegar” y reclamó que euien asuma el 19 de diciembre “deje los eslóganes de lado y comience a pensar la Entre Ríos productiva. Tenemos la gente, la capacidad, la maquinaria, sólo hace falta un Estado que promueva, incentive y nos saque el pie de la cabeza con impuestos”.







Foto gentileza Omar Geminiani