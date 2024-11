Un libro que destaca la figura del general Urdinarrain se presentó en Diputados

La autora, Liliana Broggi, relató la exhaustiva investigación que llevó adelante en busca de documentación que le permitió reconstruir la historia militar y política de uno de los principales colaboradores de Urquiza.

“Manuel Antonio Urdinarrain, un general de Urquiza” es el título del libro que su autora, la docente Liliana Broggi, presentó este jueves por la tarde en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, junto al presidente de la institución legislativa, Gustavo Hein, y con la presencia de la legisladora Liliana Salinas; el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Estaban Vitor; la coordinadora del Archivo General de Entre Ríos, Silvina Pérez, y autoridades parlamentarias. La obra fue declarada de interés provincial por esta Cámara.

Broggi relató la profunda investigación que llevó adelante en busca de documentación que le permitió reconstruir la vida y la historia militar y política de quien fuera uno de los principales colaboradores de Justo José de Urquiza. “Estuve en una charla donde un eminente profesor dijo que Urquiza no hubiera podido hacer todo lo que hizo sin sus fieles generales y entre ellos estaba Manuel Urdinarrain. Me sentí orgullosa y a la vez avergonzada, porque soy de la localidad de Urdinarrain y prácticamente no sabía nada de él”, expresó.

La escritora contó que inició la investigación en el año 2020, en la época de pandemia. Comenzó por el estudio de libros de grandes autores entrerrianos, como Beatriz Bosch y Oscar Urquiza Almandoz. Cuando se flexibilizó el aislamiento, fue al palacio San José, donde halló cartas del general Urdinarrain al general Urquiza. Fue también a la basílica de Concepción del Uruguay, al Colegio del Uruguay y al Archivo General de la Provincia, donde recogió más documentación.

Por otro lado, comentó que la tarea más difícil de la investigación fue dar con el retrato original del general y obtener una copia en buena calidad, ya que de ese cuadro se conocía sólo una fotografía en blanco y negro en posesión del Museo Histórico Martiniano Leguizamón. “Tuve que investigar mucho hasta que encontré que lo había pintado Bernardo Victorica, un artista de Concepción del Uruguay. Supe que el óleo original se encuentra en el Museo Histórico Nacional, pero ahí no tenían una copia digitalizada. Encontré una reproducción en el Museo del Colegio Militar de El Palomar, desde donde me enviaron una foto en muy alta resolución. El intendente de la ciudad de Urdinarrain, Sergio Martínez, hizo reproducir este cuadro y hoy lo regala a la Cámara de Diputados”, manifestó.

El protagonista del libro nació en Concepción del Uruguay el 8 de junio de 1800. Vivió en la época en que se definía la organización nacional y la de Entre Ríos. Fue amigo y gran colaborador de Urquiza, luchó por el federalismo, peleó en Caseros el 3 de febrero de 1852, fue diputado provincial y formó parte de la Convención Constituyente de 1860, que sancionó la Constitución de la Provincia. Broggi mencionó que se destacaba por su cultura poco común y lo definió con tres palabras: lealtad, valentía y conocimientos.