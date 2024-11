Por unanimidad, el Senado dio media sanción a la Ley que crea el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este jueves la 18ª Sesión Ordinaria correspondiente al 145º Período Legislativo. Fue presidida por la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani. El cuerpo legislativo aprobó el proyecto de ley por el que se crea el Ente Mixto de Turismo de la Provincia de Entre Ríos (EMTURER). La iniciativa contó con el respaldo unánime de los 16 senadores presentes.



La vicegobernadora y presidente del cuerpo legislativo, Alicia Aluani, presidió la 18ª sesión ordinaria, correspondiente al 145º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y por la prosecretaria, Sara Foletto.



Creación del Ente Mixto de Turismo



El cuerpo legislativo dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del senador Ramiro Favre (Colón) y sus pares del bloque Juntos por Entre Ríos, por el que crea el Ente Mixto de Turismo de la Provincia de Entre Ríos (EMTURER). La norma contempla la creación de una entidad descentralizada de la Administración Pública Provincial, dependiente del Poder Ejecutivo, integrado por el sector privado y público, con el fin de diseñar y ejecutar políticas y programas de desarrollo, fomento y promoción del turismo como actividad económica estratégica de la Provincia.



Al respecto, el senador Favre pidió la palabra y fundamentó: “Entiendo la responsabilidad política que nos cabe en este proyecto de ley de creación de un Ente Mixto de gestión turística para Entre Ríos. Más allá de las indiscutibles implicancias económicas y sociales del recurso turístico, estamos logrando dar a los distintos sectores involucrados en esta actividad un marco jurídico que coordina al sector privado con el sector público. Los ingresos derivados de la actividad turística y el empleo son uno de los más importantes de nuestra provincia. Hace muchísimos años que se viene discutiendo un marco legal con este perfil e incluso hubo en anteriores gestiones iniciativas legislativas que no llegaron a plasmarse”, recordó.



Y agregó: “Este marco jurídico será la referencia para la organización de la actividad de cada ciudad y de nuestra provincia. Eso, sin lugar a dudas, necesita de la confianza, pero también así de tiempos, recursos y gestión. Hay un término muy dicho estos últimos tiempos, que es la gobernanza, a esto se refiere”.



Otro aspecto que destacó Favre en su discurso fue “la representación de los trabajadores dentro del ente mixto, este recurso humano es de suma importancia dentro de la actividad”. “Se debe bregar para que la actividad turística sea una herramienta de más y mejor empleo. Tenemos los recursos naturales, los recursos humanos, ahora estamos dando una herramienta de gestión que antes no existía”, subrayó.



En otro párrafo de su alocución, el senador por el Departamento Colón mencionó e hizo un reconcomiendo al grupo de vecinos, quienes hace años, tuvieron “una visión futurista” y fueron “pioneros del turismo” en su ciudad.



Por último, destacó el diálogo, el trabajo y los aportes realizados por los senadores en la presente iniciativa, y antes de finalizar solicitó el acompañamiento de sus pares con su voto para lograr la media sanción del proyecto.



En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Más Para Entre Ríos) expresó: “Con este proyecto creamos un organismo de Estado con personería jurídica y autonomía institucional como herramienta para las políticas públicas del turismo, una industria que ha crecido a lo largo de varios años en esta provincia”.



El senador, además, hizo hincapié en que “este organismo no va a generar más gastos para el Estado, ya que la estructura propia que tiene la Secretaría de Turismo va a pasar a ser Ente”. Y añadió: “Aprobamos por consenso y trabajo armónico una ley que marca un nuevo enfoque en la arquitectura, ejecución y control de las políticas públicas. Una herramienta participativa y plural en todos los actores del sector para diseñar acciones puntuales de promoción y comercialización”, resaltó.



Luego, el senador Víctor Sanzberro (Victoria) tomó la palabra en representación del bloque Más Para Entre Ríos, destacando “la amplitud de los autores de esta iniciativa que en verdad abrieron el proyecto a la discusión” y que “tenemos la convicción de que hemos hecho cuanto mejor hemos podido”. Además, expresó que este nuevo Ente “tiene como punto de partida la Ley de Turismo que rige desde el 2009” y “recoge experiencias y desarrollos de los gobiernos locales”.



También remarcó que se han realizado más de treinta correcciones a la redacción original del proyecto: “Hubo modificaciones específicas, puntuales, de cuestiones formales, que hacen que esta media sanción sea respecto de un producto de mayor calidad”.







Otros proyectos



Durante la sesión, se dio ingreso al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se establece el Presupuesto General para la Administración para el Ejercicio 2025 (Expediente Nº 27.629). La iniciativa pasa a Comisión de Legislación General para su correspondiente estudio.



También ingresó el proyecto de Ley de autoría de la senadora Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos), devuelto en revisión, por el que se establece el marco regulatorio del Colegio de Licenciadas y Licenciados en Obstetricia de Entre Ríos. Expediente Nº 14.523. El proyecto gira a la Comisión de Salud Púbica y Drogadicción; y a la Comisión de Legislación General.



El proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de La Paz, con afectación al Consejo General de Educación (CGE). Expediente Nº 27.672, tras el ingreso de la iniciativa se gira a la Comisión de Legislación General.



Ingresó, además, el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, Código Electoral de la Provincia de Entre Ríos. Expediente Nº 27.439, y se gira a la Comisión de Legislación General para su correspondiente estudio.







Proyectos de Senadores



Luego, se dio ingreso al proyecto de Ley de autoría del senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos), por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación a favor de la Comuna de Colonia Ensayo. Expediente N° 15.197. Se gira a la Comisión de Legislación General.



El proyecto de Ley de autoría de la senadora Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos), por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a transferir a título gratuito a la Municipalidad de El Pingo, un inmueble de su propiedad para ser afectado a sede del Municipio. Expediente N° 15.199. Se giró a la Comisión de Legislación General.



Además, el proyecto de Ley de autoría del senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos), y de los senadores del mismo bloque Marcelo Berthet, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Juan Pablo Cosso, Claudia Silva y Martin Oliva, por el que se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 2025 el plazo de vigencia y aplicación de la Ley Nº11.140, por la que se declaró el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15.208. A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.



Sobre tablas



Seguidamente, se dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se declara al dorado, en todas sus especies, pez de interés turístico provincial. (Expediente N° 27.329). Al respecto, el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para mocionar el tratamiento del despacho de Comisión. Tras la aprobación, el proyecto mencionado vuelve a la Cámara de Diputados con modificaciones.



Por otra parte, durante la sesión, los senadores dieron tratamiento y sanción al proyecto de Ley de autoría del diputado Troncoso y de los diputados Acosta, Vitor, Mattiauda, Satto y Zacarías, por el que se crea el Programa “Cooperativismo en Contexto de Encierro”. Expediente N° 24.940.



Asimismo, en la sesión de este jueves, quedaron aprobados los proyectos de Declaración.