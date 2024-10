En Nogoyá se realizó el Segundo Megaconcierto de Niños Cantores

La vicegobernadora Alicia Aluani estuvo presente en el Segundo Megaconcierto de Niños Cantores “Abre la ventana”, propuesta artística organizada por la Escuela Coral N°3 Jorge Mockert de Nogoyá. La actividad se realizó en el Polideportivo Municipal con la participación de más de 500 niños de la ciudad.

Viernes 18 de octubre de 2024.



Con la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, este viernes por la noche se llevó a cabo el Segundo Megaconcierto de Niños Cantores “Abre la ventana”. Estuvo acompañada por el intendente Bernardo Schneider, la viceintendente Desireé Peñaloza; la directora Departamental Claudia Sosa; la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa, entre otras autoridades.



El Polideportivo Municipal fue el escenario de encuentro de esta propuesta artística organizada por la Escuela Coral N°3 Jorge Mockert de Nogoyá, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), integrada por diferentes coros de niños y adolescentes que trabaja para una educación integral artística, centrados en el canto grupal y el disfrute musical. La actividad contó con la participación de más de 500 niños de diferentes escuelas de la ciudad que, junto al Coro de Niños, realizaron producciones artísticas, danza y baile.



Durante el acto, al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora destacó el proyecto que realizan los docentes, valoró el esfuerzo de los organizadores y la actuación de los niños cantores. “La música es un lenguaje que nos permite expresarnos y comunicarnos, que trascienden las fronteras y es una herramienta muy importante para canalizar la creatividad, las emociones y para aprender a trabajar en equipo, a escucharse, a acompañarse”, afirmó Aluani al iniciar su discurso.



Y continuó: “Este proyecto es digno de destacar porque permite que los niños puedan expresar sus emociones y también es un lugar de contención para que los niños no estén en la calle y que tengan un espacio y un ámbito en donde puedan desarrollar todo ese potencial enorme que tienen y esa plasticidad que tienen para aprender y seguir incorporando conocimientos”, remarcó.



Asimismo, la vicegobernadora valoró la presencia de las familias que acompañan a sus hijos. “Sin el apoyo de ustedes, estos niños no podrían desarrollarse en esta pasión que es el canto, que es la música”, dijo Aluani al tiempo que felicitó a los niños presentes en el megaconcierto.



Por su parte, el intendente Schneider agradeció la presencia de la vicegobernadora por acompañar y apoyar el evento. También destacó el trabajo que se realiza en la Escuela Coral N°3 Jorge Mockert de Nogoyá. “La verdad que este megaconcierto nos deslumbra a nuestra sociedad. Somos capital provincial del Canto Coral y esto es un semillero que nos posibilita ver el futuro, potenciar lo que somos, lo que tenemos y de lo cual nos honramos”, expresó el presidente municipal. Y agregó: “Simplemente quiero felicitar a todos los organizadores, destacar el compromiso de los empleados municipales y el acompañamiento de todas las familia que hoy están acompañando a los más de 500 niños y jóvenes en este encuentro, hermanando, entrelazando y que sin dudas es todo positivo para nuestra comunidad”.



En tanto, la directora Departamental Claudia Sosa, manifestó: “Ustedes han trabajado con dedicación, esfuerzo y pasión y todo eso se verá reflejado en este megaconcierto. Cada ensayo, cada nota, cada canción ha sido parte de un proceso de aprendizaje, de trabajo en equipo y disciplina. Sé que lo que están por compartir con nosotros será fruto de todo ese esfuerzo y sin duda nos llenarán de orgullo”, subrayó. “No quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar y agradecer al equipo docente que tiene a cargo la Escuela Coral por todo el empeño y entrega puesto no solo en sus clases, sino también en esta muestra de canto. Hago extensiva las felicitaciones para los directivos de las diversas escuelas que apoyan esta propuesta, como así también al resto de los docentes que sin lugar a dudas han acompañado durante todo este tramo. Y a los estudiantes y familias, pero por sobre todo a los estudiantes, nunca dejen de cantar, de aprender, de hacer música”, cerró la funcionaria.



Presencias

Estuvieron presentes en la actividad, la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente Bernardo Schneider y la viceintendente Desireé Peñaloza. También la directora Departamental Claudia Sosa; coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa; el secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales Eduardo Quinodóz, parte del equipo de gabinete municipal, autoridades policiales, docentes, niños y vecinos de Nogoyá.