El Senado aprobó la modificación de la ley de Obras Públicas y el Código Contencioso Administrativo

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este martes la 11ª Sesión Ordinaria correspondiente al 145º Período Legislativo. Fue presidida por la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani.

Durante la sesión, los legisladores aprobaron el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se modifica la Ley de Obras Públicas (Ley N° 6.351) y el Código Contencioso Administrativo (Ley N° 7.061). El expediente N° 14.935 fue tratado previamente en reunión de comisión conjunta de Legislación General y de Obras Públicas.

Se trata del artículo 1° del proyecto, en el que se modifica el artículo 52° de la Ley N° 6.351. El mismo queda redactado de la siguiente manera: A los efectos de esta Ley, se entiende por certificado, todo crédito documentado que expida la Administración al contratista con motivo del contrato de obra pública. Los mismos carecerán del carácter de título ejecutivo y su cobro judicial deberá demandarse por ante el fuero Contencioso Administrativo. Las observaciones que el contratista formulare sobre los certificados no eximirán a la Administración de la obligación de pago de los mismos en su totalidad, hasta una suma líquida reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos. De reconocerse el derecho del contratista sobre el reclamo, los intereses por el saldo se liquidarán de acuerdo al criterio establecido en el Artículo 57°.” En su Artículo 2° se incorpora como inciso d) del artículo 2° del Código Contencioso Administrativo, Ley N° 7061 y sus modificatorias, el siguiente: “Inciso d): Los actos que resuelvan pretensiones de cobro de certificados de obra pública”.

Al respecto, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos) expresó que este proyecto “tiene una importancia significativa en los aspectos administrativos relacionados con la contratación y construcción de obras públicas por parte del Gobierno Provincial” ya que “modifica el andamiaje legal en nuestra provincia, la única en el contexto de jurisdicciones nacionales, que otorga carácter ejecutivo y, en términos de cobro judicial, un proceso monitorio para la ejecución de las acreencias de estos certificados” y que “dichos procesos, además de restringir significativamente las defensas que pueda articular el Estado provincial, tiene el agravante que el accionante obtiene rápido embargo de las cuentas de la provincia con los inconvenientes que esto trae emparejado”.

En relación al contenido del proyecto, expresó: “La ley incorpora la prorrogativa que los certificados carecerán de carácter de título ejecutivo y su cobro judicial deberá demandarse en el Fuero Contencioso Administrativo. Los pliegos de base y condiciones en las contrataciones establecerán la metodología de la medición y periodicidad de donde surge la emisión de este certificado por parte de la Administración Pública”.

Luego, remarcó que “ningún derecho se cercena con esta modificación, que el certificado sigue siendo el crédito documentado que otorga el derecho de cobro, de reajuste, de intereses por mora, entre otros, al contratista” y manifestó que “todos sabemos que debemos tomar algunas medidas al respecto, porque vivimos tiempos difíciles y de mucha incertidumbre”.

Pedidos de informe

Los senadores del Bloque Más para Entre Ríos, Martín Oliva (Uruguay), Marcelo Berthet (San Salvador), Gladys Domínguez (Feliciano), Juan Pablo Cosso (Villaguay), Víctor Sanzberro (Victoria), solicitaron al Poder Ejecutivo un informe respecto del operativo llevado a cabo por la Policía de Entre Ríos, el día lunes 5 de agosto en el Boulevard Yrigoyen de Concepción del Uruguay, mientras que un grupo de representantes de AGMER, seccional Uruguay, se manifestaba (expediente 15.051). Al respecto, hizo uso de la palabra el senador Martín Oliva, el cual brindó detalles del acontecimiento, y explicó que se trató de “unas cinco personas que se encontraban pintando consignas para visibilizar los reclamos por las condiciones salariales en la provincia, todo ello con previa autorización de los propietarios de las paredes”, por lo que calificó al operativo como “desmedido”. Luego, el senador dio lectura a un comunicado realizado por la agrupación AGMER seccional Uruguay, y citó el artículo 12 de la constitución sobre el Estado como garante de libertad de expresión. Por último, ratificó la solicitud de pedido de informe para conocer información por parte de la Policía de Entre Ríos a través del artículo 117.

Asimismo, los senadores anteriormente nombrados junto a la senadora Claudia Silva (Más para Entre Ríos – Paraná), solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, un informe detallado de los puntos abordados por su presidente, Manuel Schönhals, en una entrevista con el medio Elonce.com el día 23 de julio de 2024, donde hace alusión a ciertas cuestiones relacionadas con la vivienda (expediente Nº 15.039).

Proyectos a Comisión

Durante la sesión tomo la palabra la senadora Patricia Díaz (Más para Entre Ríos – La Paz) para referirse al proyecto de su autoría sobre la creación de una Fiscalía de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Santa Elena, con competencia territorial en la ciudad de Santa Elena, Piedras Blancas, Colonia Bertozzi, El Solar, La Providencia, Puerto Algarrobo, Alcaraz Sur y El Quebracho. Sobre eso la senadora argumentó que: “Nuestras ciudades no cabeceras necesitan fiscales”, y explayó: “Necesitan fiscales con vocación de hacer justicia y no política para quedar bien con alguna mesa judicial”. Además instó a sus pares a “que miremos nuestros Departamentos para qué podamos mejorar un Poder Judicial que tiene fiscales buenos, malos y no tan malos, pero que se necesitan”. El proyecto (expediente N° 15.035) se remitió a la comisión de Legislación General.

Sobre Tablas

Los senadores aprobaron sobre tabla el proyecto de declaración de autoría del senador Dal Molín (expediente 15.049), a instancias de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien tuvo un encuentro previo con equipo de trabajo de Eco Urbano. Se trata de la declaración de interés de la Diplomatura de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, que se diseñó entre la Fundación Eco Urbano y la UTN Regional Paraná. La misma comenzó a desarrollarse a partir del 1º de agosto y continuará hasta la segunda semana de diciembre.

Otros Proyectos de Declaración

En la sesión de este martes, también se dio tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:

– Proyecto de Declaración de autoría del senador Benedetti, por el que se declara de Interés la XV Competencia Nacional de Robótica organizada por el Grupo de Robótica de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse el 14 de septiembre en la ciudad de Paraná. Expediente N° 15.038

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Cozzi, por el que se declara de Interés Legislativo a la “XXI Feria de las Carreras de Concordia”. Expediente N° 15.040

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Cozzi, por el que se declara de Interés Legislativo al Centro de Jubilados y Pensionados de Concordia. Expediente N° 15.041

– Proyecto de Declaración de autoría del senador Favre, por el que se declara de Interés la tercera edición del “Torneo de Pesca Variada Embarcado por Tríos con Devolución Tierra de Palmares”, a realizarse en el mes de noviembre de 2024. Expediente N° 15.042

– Proyecto de Declaración de autoría del senador Favre, por el que se declara de Interés los festejos por los 150 años de la Escuela Primaria Nº 1 “Juan José Paso”, a realizarse durante el mes de agosto del corriente año en la ciudad de Colón. Expediente N° 15.043

– Proyecto de Declaración de autoría de la Senadora Silva, por el que se declara de Interés Legislativo la Obra INFLUENCIA. Expediente N° 15.045

– Proyecto de Declaración de autoría del Senador Cosso, por el que se declara de Interés Legislativo el IV Congreso de Educación “Reflexiones de la Práctica Educativa”, que tendrá lugar el día 9 de agosto en la ciudad de Santa Rosa de Villaguay. Expediente N° 15.046

– Proyecto de Declaración de autoría del Senador Oliva, por el que se declara de Interés Legislativo el 30º Aniversario de la jura de la reformada Constitución Nacional, hecho institucional llevado adelante el día 24 de agosto de 1994 en el histórico Palacio San José, del Departamento Uruguay. Expediente N° 15.047