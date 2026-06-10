Citricultura: “Es una situación límite, hace años que no estábamos tan al límite” dijo Molo

Al respecto, señaló: «Es una situación al límite, hace años que no estábamos tan al borde, los productores estamos recibiendo entre 80 a 100 pesos el kilo según la variedad, y el consumidor en las grandes ciudades no las puede consumir porque está más de mil o 1500 pesos el kilo, a lo que se le suma el incremento en el costo de producción», dijo.

Y remarcó: «Aunque se diga que no hay inflación, es algo que se ve en la calle, aumenta el combustible, los fertilizantes siguen aumentando, y no se vende, tampoco las industrias compran porque tampoco ellos venden, entonces es complicado».

El dirigente aseguró también que la conducta del consumidor cambió, “antes la mandarina criolla era la vedette de los mercados en esta época, y hoy está el 90 por ciento de la producción en las plantas y no creo que se llegue a cosechar todo”.

En este sentido dijo que actualmente lo que más se vende son las variedades más resistentes, como la dancing, encore o doble murkot, porque va cambiando el hábito de consumir.

En cuanto a las alternativas que tienen como entidad dijo que es un tema que preocupa y ocupa, “también desde FeCiER lo tratamos, que hay más contactos, pero mucho no se puede hacer” expresó Molo y añadió que “es algo que alguien debería controlar, quizás la Dirección de Consumo u otro organismo a nivel nacional, pero nunca se pudo regular”.

AGRONOTICIAS CHAJARÍ