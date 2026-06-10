Peña Patria en UPCN, a beneficio de Suma de Voluntades

El Sindicato invita a toda la comunidad a la Peña Patria que realizará el sábado 20 de junio, Día de la Bandera, con números artísticos y distintas actividades para toda la familia. Las entradas se retiran por la sede gremial, con la entrega de un alimento no perecedero que se destinará a la ONG Suma de Voluntades.

La Peña se desarrollará de 12 a 17, en el camping de UPCN, ubicado en Ayacucho y Esteban Echeverría, de Paraná.

Los asistentes podrán disfrutar de la música de Bernardita Gutiérrez, Nahuel Borra y el grupo Tierra Nativa, y del baile del ballet El Remanso. Además habrá un patio de comidas y puestos de emprendedores, y se organizaron distintas actividades para realizar en familia, entre ellas una barrileteada.

La Secretaria de Cultura de UPCN, Noelia Bertín, invitó a los afiliados y a toda la comunidad a participar de la jornada. “Queremos compartir una celebración popular en una fecha significativa para nuestro país, con propuestas culturales, recreativas y solidarias para todas las edades”, expresó.

“La Peña Patria es una oportunidad para encontrarnos y disfrutar de nuestros artistas”, apuntó y remarcó que “cada persona que participe estará colaborando además con una causa solidaria, porque todos los alimentos que se reciban a cambio de las entradas, serán destinados a Suma de Voluntades”.

“Invitamos a las familias a acercarse, compartir un mediodía y tarde diferentes y ser parte de esta propuesta que une cultura, identidad y solidaridad”, expresó.

Las entradas se retiran con la entrega de un alimento no perecedero, en la sede gremial sita en calle Santa Fe 463, de lunes a viernes de 8 a 20. Lo recolectado será otorgado a la organización Suma de Voluntades.

Por más información comunicarse por WhatsApp al 343 5162655. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.