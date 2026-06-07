La recuperación del Club Comunicaciones marca un precedente en la defensa del patrimonio deportivo entrerriano

La Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas destacó la recuperación de las instalaciones del Club Comunicaciones de Paraná, luego de que la Justicia ordenara el desalojo de quienes ocupaban parte del predio desde hacía años, impidiendo el normal funcionamiento de la institución.

El procedimiento realizado en la sede de calle Pellegrini permitió que la comisión directiva reconocida legalmente pueda volver a tomar posesión de un espacio que pertenece a sus socios, a su historia y a toda la comunidad deportiva de Paraná.

Desde la Federación se considera que este hecho trasciende la situación particular de una institución y constituye un claro mensaje para todas aquellas entidades deportivas que enfrentan conflictos similares. Los clubes son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, construidas con el esfuerzo de generaciones de dirigentes, deportistas y vecinos, y su patrimonio debe estar siempre al servicio de la actividad deportiva y social.

Durante años, el Club Comunicaciones permaneció prácticamente paralizado, imposibilitado de desarrollar plenamente sus actividades. Mientras tanto, la situación derivó en una extensa disputa judicial que finalmente concluyó con una resolución favorable para la institución y la restitución de sus instalaciones.

«La recuperación de un club es una victoria para toda la comunidad», señalaron desde la Federación. «Cuando una institución vuelve a abrir sus puertas, se recuperan oportunidades para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que encuentran en el deporte un espacio de integración, formación y contención».

Asimismo, la entidad provincial remarcó que las decisiones judiciales ratifican la importancia de preservar el patrimonio comunitario frente a cualquier intento de apropiación o utilización particular de bienes que pertenecen a una institución. Los clubes no son propiedad de dirigentes, socios ni particulares; son organizaciones que cumplen una función social y cuyo patrimonio debe estar destinado exclusivamente a sus fines estatutarios.

El caso del Club Comunicaciones también refleja el esfuerzo y la perseverancia de dirigentes que, durante años, sostuvieron el reclamo por las vías legales correspondientes para recuperar un espacio que cuenta con más de ochenta años de historia y que supo ser un importante punto de encuentro para trabajadores, familias y deportistas de la ciudad.

La Federación Entrerriana de Clubes expresó su reconocimiento a quienes trabajaron para restablecer la institucionalidad de la entidad y reafirmó su compromiso de acompañar a todos los clubes de la provincia en la defensa de sus derechos, de sus bienes y de su función social.

La recuperación de este predio representa mucho más que la restitución de un inmueble. Significa devolver al deporte un espacio que le pertenece y reafirmar que el patrimonio de los clubes debe permanecer siempre al servicio de la comunidad.