Se inauguró el centro de visitantes del parque provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

En el Día Mundial del Ambiente, se llevó a cabo la inauguración del centro de visitantes, la casa de guardaparques y la oficina de la Intendencia del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, ubicado en Colonia Elía, Entre Ríos.

Con contenidos interactivos, esculturas de animales y un auditorio, el nuevo espacio recibe al público con valiosa información sobre la flora y la fauna nativas, el patrimonio histórico y los saberes culturales de este paisaje ribereño de gran belleza y valor natural y cultural.

El acto oficial fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; junto al intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; y el secretario de Turismo, Jorge Satto, entre otros. La jornada inaugural contó con un espacio para stands de emprendedores locales; y se recibió la visita de estudiantes y docentes de escuelas primarias y secundarias de la zona.

Con el Centro de Visitantes como puerta de entrada, comienza una nueva etapa para el uso y disfrute del parque por parte de vecinos y visitantes. Islas y Canales Verdes del Río Uruguay abarca 4.006 hectáreas integradas por 15 islas, canales, humedales, pastizales, playas de arena y bosques ribereños que albergan una importante diversidad de flora y fauna nativa, como aves, peces y mamíferos.

Con el objetivo de conservar estos ecosistemas, el parque fue creado en 2023 luego de un proceso colaborativo entre organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades aledañas. El proyecto de conservación fue impulsado en ambas márgenes del río por la visión de Butler Parklands y coordinado junto a los gobiernos de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay, y las organizaciones WCS Argentina, Banco de Bosques y AMBÁ.

Con el aporte de las instituciones involucradas en el proyecto, el parque fue equipado a lo largo de los últimos años con infraestructura de primer nivel para promover un uso público de calidad, como muelles, cartelería, tres refugios, 25 kilómetros de senderos y áreas de acampe. También se creó un cuerpo de guardaparques que recibe capacitaciones y equipamiento para el desarrollo de sus funciones. Además, se encuentra en funcionamiento el programa Kayaks para Escuelas, que permite que miles de estudiantes y docentes conozcan la zona y revitalicen la cultura del río mediante el disfrute de esta actividad. Recientemente se donó una embarcación de gran tamaño que permitirá transportar hasta 30 estudiantes para realizar kayak en el interior de las islas y se contempla la incorporación de más kayaks dobles a la flota y la construcción de súper muelles flotantes. El Centro de Visitantes se instaló en el edificio que antiguamente albergaba a la escuela N°105 Almirante Brown, de Puerto Campichuelo.

También estuvieron presentes en el acto, el director de la organización de conservación de la naturaleza WCS Argentina, Mariano González Roglich; y el director de la organización Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra. La presentación del Centro estuvo a cargo de los guardaparques y del intendente del Parque, Alberto Zapata.