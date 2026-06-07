Frigerio visitó un emprendimiento productivo en Arroyo Barú

En el marco de su visita a Arroyo Barú, departamento Colón, el gobernador Rogelio Frigerio visitó el criadero de cerdos Los O’Dwyer, donde dialogó con sus responsables sobre el desarrollo de la actividad, las perspectivas de crecimiento y los desafíos que enfrenta el sector productivo.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y fue recibido por uno de los titulares de la empresa, Ian O’Dwyer.

Allí, el titular de Agricultura destacó la importancia de acompañar a quienes invierten y generan empleo. “Estamos tratando, en actividades como la producción porcina, de facilitar las cosas para que el Estado no sea un obstáculo, sino un facilitador de trámites”, expresó.

En ese sentido, valoró el trabajo que desarrolla la empresa “Estamos viendo un caso muy emblemático, donde en una pequeña localidad de la provincia se genera trabajo de calidad y se impulsa un círculo virtuoso de desarrollo”, señaló.

Asimismo, Boc-Hó señaló que desde el gobierno, “tenemos una visión de que la provincia tiene que transformar el grano que produce en proteína animal. Ese es el objetivo, con la producción avícola, porcina, también la actividad tambera: darle valor agregado al a nuestra materia prima”.

Por su parte, Ian O’Dwyer explicó que durante el encuentro planteo dos temas centrales. “Por un lado, la necesidad de avanzar, a través de los gobernadores, en la firma de un protocolo con China que permitiría exportar cortes de cerdo que no se consumen en Argentina. Esto podría generar ingresos por alrededor de 240 millones de dólares para el país”, indicó.

Además, comentó que la empresa proyecta una importante ampliación de su capacidad productiva. “Estamos trabajando en un proyecto para pasar de 3.200 a 5.000 madres, con una inversión estimada en 16 millones de dólares”. La iniciativa podría incorporarse al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), “pero necesitamos resolver una cuestión vinculada a un puente que resulta clave para concretar la expansión”, detalló.

Finalmente, el empresario destacó la receptividad del gobernador ante los planteos realizados. “Recibió muy bien nuestras inquietudes y nos dijo que se iban a poner a trabajar en el tema”, concluyó.

Durante su visita a Arroyo Barú, el gobernador también recorrió la Escuela Primaria Nº 24 Coronel Ignacio Iñarra y el Club Deportivo Barú