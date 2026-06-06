Se realizará el encuentro que tiende puentes entre la escuela, la universidad y el trabajo

El próximo 9 de junio se llevará adelante el encuentro virtual Tendiendo Puentes, una propuesta organizada de forma conjunta entre el Programa Escuela y Comunidad del CGE y el Programa de Acompañamiento a la Universidad (PAU) de la UNER. La jornada está destinada a docentes de nivel secundario de todas las modalidades e instituciones educativas, quienes participarán de este espacio de intercambio y formación que se realizará en dos oportunidades.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar e impulsar la implementación de programas que promuevan la vinculación de los estudiantes con el mundo del trabajo y los estudios superiores, fortaleciendo las prácticas educativas y las prácticas profesionalizantes mediante experiencias reales. De esta manera, se busca conectar las aspiraciones individuales de los jóvenes con las oportunidades y necesidades de sus comunidades.

Estos espacios generan oportunidades de aprendizaje que vinculan a los estudiantes con los ámbitos académico, productivo y laboral. Mediante experiencias situadas y progresivas, se favorece el desarrollo de capacidades y la integración de saberes, que encuentran su instancia de síntesis en las prácticas educativas y profesionalizantes. Así, se fortalece una formación comprometida con las necesidades y desafíos de la comunidad.