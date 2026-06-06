El Ministerio de Seguridad y Justicia participó de un intercambio con Corrientes sobre la desfederalización del narcomenudeo

El encuentro, que se desarrolló en Paraná, tuvo como eje central compartir la experiencia entrerriana en la implementación de la Ley Provincial Nº 10.566 de Desfederalización del Narcomenudeo, una herramienta clave en la política de seguridad pública de nuestra provincia para combatir de forma directa y ágil el comercio de estupefacientes a menor escala.

Durante la apertura de las jornadas, encabezada por el presidente de la Sala Penal del Stjer, vocal Miguel Ángel Giorgio, y el vocal Daniel Carubia, se destacó el valor de la articulación entre los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad para optimizar los resultados en territorio.

La agenda de la comitiva correntina prevé reuniones con diversos operadores del sistema penal y de seguridad pública para analizar los criterios de actuación, las modalidades de investigación criminal y las disposiciones procesales vigentes.